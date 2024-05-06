Раскрыты подробности освобождения Котляровки

Российская армия отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем на один километр от села Котляровка. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вражеские войска пытаются закрепиться у трассы Н-26.
«Освобождение Котляровки — это вполне закономерный факт, поскольку наши войска ранее заняли более выгодные рубежи и позиции на северо-востоке и востоке этого населенного пункта. Сейчас враг отошел к трассе Н-26, пытается там закрепиться на ранее оборудованных позициях. Украинские войска отброшены более чем на [один] километр от Котляровки», — поделился эксперт с ТАСС.
Марочко добавил, что ВСУ регулярно несли потери в данном направлении. В пользу армии РФ сыграло то, что населенный пункт находится на высоте и украинские позиции были как на ладони.
Днем 6 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Котляровка в Харьковской области, передает Национальная служба новостей. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. ВСУ пытались помешать продвижению российской армии, но по ним был нанесен удар.
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