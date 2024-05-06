Раскрыты подробности освобождения Котляровки

Марочко: освобождение Котляровки отбросило ВСУ более чем на 1 км

06 мая 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Армия РФ отбросила ВСУ к трассе Н-26 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем на один километр от села Котляровка. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вражеские войска пытаются закрепиться у трассы Н-26. «Освобождение Котляровки — это вполне закономерный факт, поскольку наши войска ранее заняли более выгодные рубежи и позиции на северо-востоке и востоке этого населенного пункта. Сейчас враг отошел к трассе Н-26, пытается там закрепиться на ранее оборудованных позициях. Украинские войска отброшены более чем на [один] километр от Котляровки», — поделился эксперт с ТАСС. Марочко добавил, что ВСУ регулярно несли потери в данном направлении. В пользу армии РФ сыграло то, что населенный пункт находится на высоте и украинские позиции были как на ладони. Днем 6 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Котляровка в Харьковской области, передает Национальная служба новостей. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. ВСУ пытались помешать продвижению российской армии, но по ним был нанесен удар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия отбросила Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем на один километр от села Котляровка. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вражеские войска пытаются закрепиться у трассы Н-26. «Освобождение Котляровки — это вполне закономерный факт, поскольку наши войска ранее заняли более выгодные рубежи и позиции на северо-востоке и востоке этого населенного пункта. Сейчас враг отошел к трассе Н-26, пытается там закрепиться на ранее оборудованных позициях. Украинские войска отброшены более чем на [один] километр от Котляровки», — поделился эксперт с ТАСС. Марочко добавил, что ВСУ регулярно несли потери в данном направлении. В пользу армии РФ сыграло то, что населенный пункт находится на высоте и украинские позиции были как на ладони. Днем 6 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Котляровка в Харьковской области, передает Национальная служба новостей. В ДНР под контроль ВС РФ перешло Соловьево. ВСУ пытались помешать продвижению российской армии, но по ним был нанесен удар.