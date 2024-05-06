06 мая 2024
05 мая 2024

В ЯНАО продается сеть аптек с годовым оборотом 250 миллионов рублей

В Новом Уренгое выставили на продажу четыре аптеки за 50 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, аптека, лекарства, болезнь
Причина продажи аптек не известна Фото:

Сеть аптек с годовым оборотом в 250 миллионов рублей и стоимостью 50 миллионов рублей продается в Новом Уренгое (ЯНАО). Объявление о продаже готового бизнеса, состоящего из четырех аптек, представлено на площадке «Авито».

«Помещения (три) в аренде, одно в собственности. Две аптеки расположены непосредственно рядом или внутри больницы (поликлиники). Рассматриваются любые варианты продажи», — говорится в объявлении. Причина продажи бизнеса не известна.

Эксперты аптечного бизнеса рассказали URA.RU, что наиболее частой причиной закрытия независимых аптек в регионах оказывается неспособность выдержать конкуренцию с федеральными сетями. «За последние два года федеральные аптечные сети выросли более чем на 30%. Небольшие сети и независимые аптеки оказываются неконкурентноспособными в таких условиях. Зачастую крупные игроки поглощают мелких путем переуступок прав аренды или же вовсе не обращают внимание на них ввиду их низкой рентабельности», — поделились с агентством аналитики.

Ранее URA.RU сообщало о продаже в поселке Уренгой (ЯНАО) коттеджа, в котором расположены аптека и стоматологический кабинет. Продавец оценил объект в 40 миллионов рублей.

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Сеть аптек с годовым оборотом в 250 миллионов рублей и стоимостью 50 миллионов рублей продается в Новом Уренгое (ЯНАО). Объявление о продаже готового бизнеса, состоящего из четырех аптек, представлено на площадке «Авито». «Помещения (три) в аренде, одно в собственности. Две аптеки расположены непосредственно рядом или внутри больницы (поликлиники). Рассматриваются любые варианты продажи», — говорится в объявлении. Причина продажи бизнеса не известна. Эксперты аптечного бизнеса рассказали URA.RU, что наиболее частой причиной закрытия независимых аптек в регионах оказывается неспособность выдержать конкуренцию с федеральными сетями. «За последние два года федеральные аптечные сети выросли более чем на 30%. Небольшие сети и независимые аптеки оказываются неконкурентноспособными в таких условиях. Зачастую крупные игроки поглощают мелких путем переуступок прав аренды или же вовсе не обращают внимание на них ввиду их низкой рентабельности», — поделились с агентством аналитики. Ранее URA.RU сообщало о продаже в поселке Уренгой (ЯНАО) коттеджа, в котором расположены аптека и стоматологический кабинет. Продавец оценил объект в 40 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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