06 мая 2024

В свердловский город приехал блогер, целующий девушек в метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер Миша Жук известен по роликам, где целует девушек в метро
Блогер Миша Жук известен по роликам, где целует девушек в метро Фото:

Блогер Миша Жук, известный по роликам, где он целует девушек в метро, приехал в Карпинск (Свердловская область), чтобы навестить бабушку и дедушку. По его словам, в этом городе он не был четыре года. Такой новостью Жук поделился на своей странице в соцсети.

«Мы решили приехать из Москвы в Карпинск… Я не был там четыре года и давно не виделся с бабушкой и дедушкой», — написал блогер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Приехать он решил сюрпризом. На кадрах показана милая реакция бабушки и дедушки блогера на их встречу.

Сам Миша сейчас живет в Москве, но долгое время он проживал в Екатеринбурге. В 2022 году он отравился угарным газом, после чего потерял память, речь и долгое время был парализован. Путь реабилитации вместе с Мишей проходила его мама. Она помогала ему вести блог и показывала этапы восстановления сына. Сейчас блогер самостоятельно передвигается, разговаривает и продолжает снимать видео, где целует девушек в метро.

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Блогер Миша Жук, известный по роликам, где он целует девушек в метро, приехал в Карпинск (Свердловская область), чтобы навестить бабушку и дедушку. По его словам, в этом городе он не был четыре года. Такой новостью Жук поделился на своей странице в соцсети. «Мы решили приехать из Москвы в Карпинск… Я не был там четыре года и давно не виделся с бабушкой и дедушкой», — написал блогер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Приехать он решил сюрпризом. На кадрах показана милая реакция бабушки и дедушки блогера на их встречу. Сам Миша сейчас живет в Москве, но долгое время он проживал в Екатеринбурге. В 2022 году он отравился угарным газом, после чего потерял память, речь и долгое время был парализован. Путь реабилитации вместе с Мишей проходила его мама. Она помогала ему вести блог и показывала этапы восстановления сына. Сейчас блогер самостоятельно передвигается, разговаривает и продолжает снимать видео, где целует девушек в метро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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