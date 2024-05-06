В свердловский город приехал блогер, целующий девушек в метро

07 мая 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Блогер Миша Жук известен по роликам, где целует девушек в метро Фото: личная страница Жука в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) Блогер Миша Жук, известный по роликам, где он целует девушек в метро, приехал в Карпинск (Свердловская область), чтобы навестить бабушку и дедушку. По его словам, в этом городе он не был четыре года. Такой новостью Жук поделился на своей странице в соцсети. «Мы решили приехать из Москвы в Карпинск… Я не был там четыре года и давно не виделся с бабушкой и дедушкой», — написал блогер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Приехать он решил сюрпризом. На кадрах показана милая реакция бабушки и дедушки блогера на их встречу. Сам Миша сейчас живет в Москве, но долгое время он проживал в Екатеринбурге. В 2022 году он отравился угарным газом, после чего потерял память, речь и долгое время был парализован. Путь реабилитации вместе с Мишей проходила его мама. Она помогала ему вести блог и показывала этапы восстановления сына. Сейчас блогер самостоятельно передвигается, разговаривает и продолжает снимать видео, где целует девушек в метро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Миша Жук, известный по роликам, где он целует девушек в метро, приехал в Карпинск (Свердловская область), чтобы навестить бабушку и дедушку. По его словам, в этом городе он не был четыре года. Такой новостью Жук поделился на своей странице в соцсети. «Мы решили приехать из Москвы в Карпинск… Я не был там четыре года и давно не виделся с бабушкой и дедушкой», — написал блогер на своей странице в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России). Приехать он решил сюрпризом. На кадрах показана милая реакция бабушки и дедушки блогера на их встречу. Сам Миша сейчас живет в Москве, но долгое время он проживал в Екатеринбурге. В 2022 году он отравился угарным газом, после чего потерял память, речь и долгое время был парализован. Путь реабилитации вместе с Мишей проходила его мама. Она помогала ему вести блог и показывала этапы восстановления сына. Сейчас блогер самостоятельно передвигается, разговаривает и продолжает снимать видео, где целует девушек в метро.