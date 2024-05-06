В Челябинске пожарные спасли семилетнего ребенка, решившего перелезть на соседний балкон из квартиры на четвертом этаже. Мальчик находился один дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Очевидцы сообщили о том, что ребенок собирается перелезть на соседний балкон из квартиры на четвертом этаже. Огнеборцы успели вовремя и передали семилетнего мальчика полицейским», — сообщили URA.RU в МЧС. Он находился дома без присмотра взрослых.
В Челябинской области за апрель из окон многоэтажек выпало два ребенка. Первый случай произошел в Копейске, где шестилетняя девочка упала с балконного окна на седьмом этаже и погибла. В Южноуральске со второго этажа выпал трехлетний малыш. Мальчика удалось спасти.
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