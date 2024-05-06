06 мая 2024

Челябинские пожарные спасли ребенка, решившего перелезть на соседний балкон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, ангел, спасение, огонь, пожарная лестница
Сотрудники МЧС поднялись к мальчику по автолестнице прежде, чем он упал Фото:

В Челябинске пожарные спасли семилетнего ребенка, решившего перелезть на соседний балкон из квартиры на четвертом этаже. Мальчик находился один дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Очевидцы сообщили о том, что ребенок собирается перелезть на соседний балкон из квартиры на четвертом этаже. Огнеборцы успели вовремя и передали семилетнего мальчика полицейским», — сообщили URA.RU в МЧС. Он находился дома без присмотра взрослых.

В Челябинской области за апрель из окон многоэтажек выпало два ребенка. Первый случай произошел в Копейске, где шестилетняя девочка упала с балконного окна на седьмом этаже и погибла. В Южноуральске со второго этажа выпал трехлетний малыш. Мальчика удалось спасти.

Спасатели успели приехать на вызов до того, как мальчик упал
Спасатели успели приехать на вызов до того, как мальчик упал
Мальчик планировал перебраться по балкону к соседям
Мальчик планировал перебраться по балкону к соседям

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске пожарные спасли семилетнего ребенка, решившего перелезть на соседний балкон из квартиры на четвертом этаже. Мальчик находился один дома, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Очевидцы сообщили о том, что ребенок собирается перелезть на соседний балкон из квартиры на четвертом этаже. Огнеборцы успели вовремя и передали семилетнего мальчика полицейским», — сообщили URA.RU в МЧС. Он находился дома без присмотра взрослых. В Челябинской области за апрель из окон многоэтажек выпало два ребенка. Первый случай произошел в Копейске, где шестилетняя девочка упала с балконного окна на седьмом этаже и погибла. В Южноуральске со второго этажа выпал трехлетний малыш. Мальчика удалось спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...