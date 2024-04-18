В Южноуральске трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

18 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Ребенок выпал из окна и получил травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, его оперативно доставили в больницу, где зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. «Сотрудники скорой помощи экстренно госпитализировали мальчика в городскую больницу. У него были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», — рассказал источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в момент падения ребенка родители находились в соседней комнате. Мальчик самостоятельно открыл окно, оперся на москитную сетку и выпал. По данным URA.RU, у мальчика есть младший брат. В день трагедии мать накормила детей и стала укладывать младшего из них спать. Старший же, зайдя на кухню, открыл окно, навалился на москитную сетку и выпал. Мать заметила отсутствие сына, пошла его проверить. К тому моменту он уже лежал на земле. Мать выбежала на улицу к сыну, попросив соседей вызвать скорую помощь, которая и доставила мальчика в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Южноуральске (Челябинская область) трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, его оперативно доставили в больницу, где зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. «Сотрудники скорой помощи экстренно госпитализировали мальчика в городскую больницу. У него были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», — рассказал источник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в момент падения ребенка родители находились в соседней комнате. Мальчик самостоятельно открыл окно, оперся на москитную сетку и выпал. По данным URA.RU, у мальчика есть младший брат. В день трагедии мать накормила детей и стала укладывать младшего из них спать. Старший же, зайдя на кухню, открыл окно, навалился на москитную сетку и выпал. Мать заметила отсутствие сына, пошла его проверить. К тому моменту он уже лежал на земле. Мать выбежала на улицу к сыну, попросив соседей вызвать скорую помощь, которая и доставила мальчика в больницу.