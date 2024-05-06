06 мая 2024

В Златоусте заплатят по два миллиона приезжающим медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Чтобы привлечь в город медиков, власти Златоуста увеличили сумму «подъемных» Фото:

В Златоусте (Челябинская область) приезжающим работать в городе медикам будут платить по два миллиона рублей. Как сообщил мэр Максим Пекарский, соответствующее решение поддержали местные депутаты.

«Подписал постановление об увеличении „подъемных“ врачам, которые придут на работу в городские учреждения здравоохранения. С этого года единовременная социальная выплата выросла до двух миллионов рублей», — заявил Пекарский в telegram-канале.

В Златоусте восемь лет действует муниципальная программа по привлечению врачебного персонала. Сумму «подъемных» проиндексировали, чтобы создать более весомые стимулы для переезда в город. В Златоусте по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных специалистов. В середине 2023 года горбольницу покинули сразу несколько хирургов экстренной хирургии.

Пекарский отметил, что в том же 2023 году в город приехали восемь специалистов. Среди них хирург, онколог, кардиолог, психиатры, эпидемиолог, стоматолог и отоларинголог. Проект охватывает медиков в возрасте до 53 лет и фельдшеров. Сумму выплат с 1,5 до двух миллионов подняли медикам. Специалистам со средним образованием продолжат выплачивать по 500 тысяч рублей. Первым требуется отработать в системе здравоохранения города минимум семь лет, вторым — пять.

Накануне стало известно, что власти рассматривают новые меры поддержки врачей. Приезжающим медикам власти планируют предоставлять земельные участки под строительство таунхаусов.

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В Златоусте (Челябинская область) приезжающим работать в городе медикам будут платить по два миллиона рублей. Как сообщил мэр Максим Пекарский, соответствующее решение поддержали местные депутаты. «Подписал постановление об увеличении „подъемных“ врачам, которые придут на работу в городские учреждения здравоохранения. С этого года единовременная социальная выплата выросла до двух миллионов рублей», — заявил Пекарский в telegram-канале. В Златоусте восемь лет действует муниципальная программа по привлечению врачебного персонала. Сумму «подъемных» проиндексировали, чтобы создать более весомые стимулы для переезда в город. В Златоусте по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных специалистов. В середине 2023 года горбольницу покинули сразу несколько хирургов экстренной хирургии. Пекарский отметил, что в том же 2023 году в город приехали восемь специалистов. Среди них хирург, онколог, кардиолог, психиатры, эпидемиолог, стоматолог и отоларинголог. Проект охватывает медиков в возрасте до 53 лет и фельдшеров. Сумму выплат с 1,5 до двух миллионов подняли медикам. Специалистам со средним образованием продолжат выплачивать по 500 тысяч рублей. Первым требуется отработать в системе здравоохранения города минимум семь лет, вторым — пять. Накануне стало известно, что власти рассматривают новые меры поддержки врачей. Приезжающим медикам власти планируют предоставлять земельные участки под строительство таунхаусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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