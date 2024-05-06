В Златоусте заплатят по два миллиона приезжающим медикам

07 мая 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Чтобы привлечь в город медиков, власти Златоуста увеличили сумму «подъемных» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) приезжающим работать в городе медикам будут платить по два миллиона рублей. Как сообщил мэр Максим Пекарский, соответствующее решение поддержали местные депутаты. «Подписал постановление об увеличении „подъемных“ врачам, которые придут на работу в городские учреждения здравоохранения. С этого года единовременная социальная выплата выросла до двух миллионов рублей», — заявил Пекарский в telegram-канале. В Златоусте восемь лет действует муниципальная программа по привлечению врачебного персонала. Сумму «подъемных» проиндексировали, чтобы создать более весомые стимулы для переезда в город. В Златоусте по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных специалистов. В середине 2023 года горбольницу покинули сразу несколько хирургов экстренной хирургии. Пекарский отметил, что в том же 2023 году в город приехали восемь специалистов. Среди них хирург, онколог, кардиолог, психиатры, эпидемиолог, стоматолог и отоларинголог. Проект охватывает медиков в возрасте до 53 лет и фельдшеров. Сумму выплат с 1,5 до двух миллионов подняли медикам. Специалистам со средним образованием продолжат выплачивать по 500 тысяч рублей. Первым требуется отработать в системе здравоохранения города минимум семь лет, вторым — пять. Накануне стало известно, что власти рассматривают новые меры поддержки врачей. Приезжающим медикам власти планируют предоставлять земельные участки под строительство таунхаусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) приезжающим работать в городе медикам будут платить по два миллиона рублей. Как сообщил мэр Максим Пекарский, соответствующее решение поддержали местные депутаты. «Подписал постановление об увеличении „подъемных“ врачам, которые придут на работу в городские учреждения здравоохранения. С этого года единовременная социальная выплата выросла до двух миллионов рублей», — заявил Пекарский в telegram-канале. В Златоусте восемь лет действует муниципальная программа по привлечению врачебного персонала. Сумму «подъемных» проиндексировали, чтобы создать более весомые стимулы для переезда в город. В Златоусте по-прежнему ощущается нехватка квалифицированных специалистов. В середине 2023 года горбольницу покинули сразу несколько хирургов экстренной хирургии. Пекарский отметил, что в том же 2023 году в город приехали восемь специалистов. Среди них хирург, онколог, кардиолог, психиатры, эпидемиолог, стоматолог и отоларинголог. Проект охватывает медиков в возрасте до 53 лет и фельдшеров. Сумму выплат с 1,5 до двух миллионов подняли медикам. Специалистам со средним образованием продолжат выплачивать по 500 тысяч рублей. Первым требуется отработать в системе здравоохранения города минимум семь лет, вторым — пять. Накануне стало известно, что власти рассматривают новые меры поддержки врачей. Приезжающим медикам власти планируют предоставлять земельные участки под строительство таунхаусов.