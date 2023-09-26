26 сентября 2023

В Златоусте массово увольняются хирурги

© Служба новостей «URA.RU»
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Златоустовцы беспокоятся из-за массового увольнения хирургов Фото:

В Златоусте (Челябинская область) массово увольняются хирурги. Как жалуются горожане, из семи хирургов уволилось четверо.

«У нас в городе беда. В городе уволились, либо в процессе увольнения все хирурги, выполняющие экстренные операции в городе. С июня из экстренной хирургии уволились четыре хирурга из семи», — написали горожане в социальных сетях.

Жители сообщили, что руководство врачей попыток их удержать не предприняло. В итоге ушли специалисты, которые проводили операции. Во врачебной среде опасаются, что будет принято решение объединить все хирургические отделения в одно, в том числе присоединить гнойную хирургию.

«Все не вполне так, как преподносится. Часть подала на перерасчет. В пятницу в Златоуст приедет руководство министерства здравоохранения региона. Будем обсуждать ситуацию», — сообщила URA.RU депутат заксобрания региона, заведующая городским кардиологическим диспансером города Татьяна Кузнецова.

Пресс-секретарь горбольницы Евгений Мешавкин на телефонные звонки и многочисленные сообщения не ответил. Главврач Лена Калашникова находится на больничном и прокомментировать ситуацию затруднилась. В пресс-службе мэрии URA.RU обратили внимание на то, что власти предпринимают усилия по привлечению медиков в город, выдают подъемные. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации запрос остался без ответа.

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В Златоусте (Челябинская область) массово увольняются хирурги. Как жалуются горожане, из семи хирургов уволилось четверо. «У нас в городе беда. В городе уволились, либо в процессе увольнения все хирурги, выполняющие экстренные операции в городе. С июня из экстренной хирургии уволились четыре хирурга из семи», — написали горожане в социальных сетях. Жители сообщили, что руководство врачей попыток их удержать не предприняло. В итоге ушли специалисты, которые проводили операции. Во врачебной среде опасаются, что будет принято решение объединить все хирургические отделения в одно, в том числе присоединить гнойную хирургию. «Все не вполне так, как преподносится. Часть подала на перерасчет. В пятницу в Златоуст приедет руководство министерства здравоохранения региона. Будем обсуждать ситуацию», — сообщила URA.RU депутат заксобрания региона, заведующая городским кардиологическим диспансером города Татьяна Кузнецова. Пресс-секретарь горбольницы Евгений Мешавкин на телефонные звонки и многочисленные сообщения не ответил. Главврач Лена Калашникова находится на больничном и прокомментировать ситуацию затруднилась. В пресс-службе мэрии URA.RU обратили внимание на то, что власти предпринимают усилия по привлечению медиков в город, выдают подъемные. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу регионального минздрава. К моменту публикации запрос остался без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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