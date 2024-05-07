Володин раскрыл информацию по срокам внесения кандидатуры премьера в Госдуму

Володин: на утверждение кандидатуры премьер-министра уйдет две недели
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, володин вячеслав
Володин сообщил об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера Фото:
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Инаугурация президента России

Володин приехал на инаугурацию и ответил на вопрос об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера. По его словам, по закону у президента есть на это две недели.

«По закону у президента есть на это две недели… В соответствии с Конституцией», — ответил Володин. Информацию передает РИА Новости.

Он добавил, что президент России Владимир Путин — самый эффективный глава государства среди других стран. «Нам завидуют», — подчеркнул он. Володин добавил, что недоброжелательным странам с Россией лучше дружить.

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Володин приехал на инаугурацию и ответил на вопрос об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера. По его словам, по закону у президента есть на это две недели. «По закону у президента есть на это две недели… В соответствии с Конституцией», — ответил Володин. Информацию передает РИА Новости. Он добавил, что президент России Владимир Путин — самый эффективный глава государства среди других стран. «Нам завидуют», — подчеркнул он. Володин добавил, что недоброжелательным странам с Россией лучше дружить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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