Володин раскрыл информацию по срокам внесения кандидатуры премьера в Госдуму

Володин сообщил об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Володин приехал на инаугурацию и ответил на вопрос об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера. По его словам, по закону у президента есть на это две недели.
«По закону у президента есть на это две недели… В соответствии с Конституцией», — ответил Володин. Информацию передает РИА Новости.
Он добавил, что президент России Владимир Путин — самый эффективный глава государства среди других стран. «Нам завидуют», — подчеркнул он. Володин добавил, что недоброжелательным странам с Россией лучше дружить.
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