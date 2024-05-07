Политика Володин раскрыл информацию по срокам внесения кандидатуры премьера в Госдуму Володин: на утверждение кандидатуры премьер-министра уйдет две недели 07 мая 2024 в 13:07 Размер текста - 17 + Володин сообщил об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Володин приехал на инаугурацию и ответил на вопрос об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера. По его словам, по закону у президента есть на это две недели. «По закону у президента есть на это две недели… В соответствии с Конституцией», — ответил Володин. Информацию передает РИА Новости. Он добавил, что президент России Владимир Путин — самый эффективный глава государства среди других стран. «Нам завидуют», — подчеркнул он. Володин добавил, что недоброжелательным странам с Россией лучше дружить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Володин приехал на инаугурацию и ответил на вопрос об ожиданиях по срокам внесения кандидатуры премьера. По его словам, по закону у президента есть на это две недели. «По закону у президента есть на это две недели… В соответствии с Конституцией», — ответил Володин. Информацию передает РИА Новости. Он добавил, что президент России Владимир Путин — самый эффективный глава государства среди других стран. «Нам завидуют», — подчеркнул он. Володин добавил, что недоброжелательным странам с Россией лучше дружить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям