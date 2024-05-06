Когда и где в Тюмени отключат горячую воду. Карта

В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду

07 мая 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке Фото: Анна Майорова © URA.RU В некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке. «В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В первом этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во втором этапе район КПД. В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города», — сообщили в УСТЭК. Гидравлические испытания пройдут в семь этапов, каждый длится не более 14 дней. Сотрудники за это время ремонтируют котельные установки, тепловые камеры, реконструируют участки тепловых сетей и проводят диагностик трубопроводов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК. пресс-служба УСТЭК Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке. «В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В первом этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во втором этапе район КПД. В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города», — сообщили в УСТЭК. Гидравлические испытания пройдут в семь этапов, каждый длится не более 14 дней. Сотрудники за это время ремонтируют котельные установки, тепловые камеры, реконструируют участки тепловых сетей и проводят диагностик трубопроводов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.