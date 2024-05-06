В некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке.
«В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В первом этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во втором этапе район КПД. В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города», — сообщили в УСТЭК.
Гидравлические испытания пройдут в семь этапов, каждый длится не более 14 дней. Сотрудники за это время ремонтируют котельные установки, тепловые камеры, реконструируют участки тепловых сетей и проводят диагностик трубопроводов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.
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В некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке. «В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В первом этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во втором этапе район КПД. В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города», — сообщили в УСТЭК. Гидравлические испытания пройдут в семь этапов, каждый длится не более 14 дней. Сотрудники за это время ремонтируют котельные установки, тепловые камеры, реконструируют участки тепловых сетей и проводят диагностик трубопроводов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.