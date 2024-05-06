06 мая 2024

Когда и где в Тюмени отключат горячую воду. Карта

В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке Фото:

В некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке.

«В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В первом этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во втором этапе район КПД. В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города», — сообщили в УСТЭК.

Гидравлические испытания пройдут в семь этапов, каждый длится не более 14 дней. Сотрудники за это время ремонтируют котельные установки, тепловые камеры, реконструируют участки тепловых сетей и проводят диагностик трубопроводов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В некоторых микрорайонах Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе УСТЭК. В первую очередь, гидравлические испытания теплосетей пройдут в центре города, Лесобазе и Зареке. «В этом году гидравлические испытания пройдут в период с 20 мая по 25 августа. В первом этапе проверят историческую часть города, район Лесобазы, и заречные микрорайоны, во втором этапе район КПД. В третьем этапе испытания пройдут в районе Дома Обороны и Московского тракта, во время четвертого этапа проверят центральную часть города», — сообщили в УСТЭК. Гидравлические испытания пройдут в семь этапов, каждый длится не более 14 дней. Сотрудники за это время ремонтируют котельные установки, тепловые камеры, реконструируют участки тепловых сетей и проводят диагностик трубопроводов. Ознакомиться с полным графиком опрессовок и узнать, когда отключат горячую воду в конкретном доме, можно на сайте УСТЭК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...