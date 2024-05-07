В челябинском институте ввели ограничения из-за кори

07 мая 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

О переходе студентов МИДиСа на дистанционное обучение из-за кори не сообщалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинском Международном Институте Дизайна и Сервиса (МИДиС) подтвердили случай заболеваемости и введение противоэпидемических ограничений из-за кори. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ВУЗа. «В связи со случаем кори в МИДиС все студенты обязаны предоставить данные о двух прививках. На базе ВУЗа, 7 и 8 мая будет проходить вакцинация для студентов и сотрудников, которые не болели, не прививались и не имеют сведений о прививках. Все мероприятия, в том числе на 9 мая, отменены в противоэпидемических целях», — сообщили в пресс-службе. Также для студентов будут проходить профилактические лекции. О переходе обучающихся на дистанционное обучение не сообщалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинском Международном Институте Дизайна и Сервиса (МИДиС) подтвердили случай заболеваемости и введение противоэпидемических ограничений из-за кори. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ВУЗа. «В связи со случаем кори в МИДиС все студенты обязаны предоставить данные о двух прививках. На базе ВУЗа, 7 и 8 мая будет проходить вакцинация для студентов и сотрудников, которые не болели, не прививались и не имеют сведений о прививках. Все мероприятия, в том числе на 9 мая, отменены в противоэпидемических целях», — сообщили в пресс-службе. Также для студентов будут проходить профилактические лекции. О переходе обучающихся на дистанционное обучение не сообщалось.