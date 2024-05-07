В челябинском институте ввели ограничения из-за кори

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Зачетная книжка Бориса Ельцина. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу, институт, аудитория, учебный кабинет
О переходе студентов МИДиСа на дистанционное обучение из-за кори не сообщалось Фото:

В Челябинском Международном Институте Дизайна и Сервиса (МИДиС) подтвердили случай заболеваемости и введение противоэпидемических ограничений из-за кори. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ВУЗа.

«В связи со случаем кори в МИДиС все студенты обязаны предоставить данные о двух прививках. На базе ВУЗа, 7 и 8 мая будет проходить вакцинация для студентов и сотрудников, которые не болели, не прививались и не имеют сведений о прививках. Все мероприятия, в том числе на 9 мая, отменены в противоэпидемических целях», — сообщили в пресс-службе.

Также для студентов будут проходить профилактические лекции. О переходе обучающихся на дистанционное обучение не сообщалось.

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В Челябинском Международном Институте Дизайна и Сервиса (МИДиС) подтвердили случай заболеваемости и введение противоэпидемических ограничений из-за кори. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ВУЗа. «В связи со случаем кори в МИДиС все студенты обязаны предоставить данные о двух прививках. На базе ВУЗа, 7 и 8 мая будет проходить вакцинация для студентов и сотрудников, которые не болели, не прививались и не имеют сведений о прививках. Все мероприятия, в том числе на 9 мая, отменены в противоэпидемических целях», — сообщили в пресс-службе. Также для студентов будут проходить профилактические лекции. О переходе обучающихся на дистанционное обучение не сообщалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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