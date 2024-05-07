Директор ФСБ: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бортников александр,  stock
По поимке главного организатора теракта в «Крокусе» идет оперативная работа, заявил Александр Бортников Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в настоящее время находится за границей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — заявил Александр Бортников. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что службы безопасности делают все, чтобы на него выйти. Подробности пока не разглашаются, потому ведется оперативная работа.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. От действий террористов погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнители теракта, а также их сообщники были задержаны.

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Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в настоящее время находится за границей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. «Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — заявил Александр Бортников. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что службы безопасности делают все, чтобы на него выйти. Подробности пока не разглашаются, потому ведется оперативная работа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. От действий террористов погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнители теракта, а также их сообщники были задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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