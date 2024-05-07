Директор ФСБ: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

07 мая 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

По поимке главного организатора теракта в «Крокусе» идет оперативная работа, заявил Александр Бортников Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в настоящее время находится за границей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. «Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — заявил Александр Бортников. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что службы безопасности делают все, чтобы на него выйти. Подробности пока не разглашаются, потому ведется оперативная работа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. От действий террористов погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнители теракта, а также их сообщники были задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в настоящее время находится за границей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. «Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — заявил Александр Бортников. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что службы безопасности делают все, чтобы на него выйти. Подробности пока не разглашаются, потому ведется оперативная работа. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. От действий террористов погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнители теракта, а также их сообщники были задержаны.