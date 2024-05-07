Директор ФСБ: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей

Основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в настоящее время находится за границей. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — заявил Александр Бортников. Его слова приводит «Интерфакс».
Он отметил, что службы безопасности делают все, чтобы на него выйти. Подробности пока не разглашаются, потому ведется оперативная работа.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. От действий террористов погибли 145 человек, более 500 пострадали. Исполнители теракта, а также их сообщники были задержаны.
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