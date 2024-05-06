06 мая 2024

Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , красная папка, документы к заседанию
Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отставку в конце апреля Фото:
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Глава Сургута ушел в отставку

Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра. Депутатские слушания и внеочередное заседание думы, запланированное на 8 мая, отменены.

«Администрация отозвала требование о проведении внеочередного заседания думы Сургута», — прокомментировали в городской думе. В мэрии пообещали прокомментировать решение позднее.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что перенос даты начала конкурса связан с тем, что до сих пор ведутся консультации о кандидате на пост мэра Сургута. «Это говорит о том, что до сих пор нет утвержденной кандидатуры на пост мэра Сургута. И требуется дополнительное время для обсуждения, прежде чем объявлять конкурс», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов в конце апреле ушел в отставку. Он руководил городом в течение трех лет.

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Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра. Депутатские слушания и внеочередное заседание думы, запланированное на 8 мая, отменены. «Администрация отозвала требование о проведении внеочередного заседания думы Сургута», — прокомментировали в городской думе. В мэрии пообещали прокомментировать решение позднее. Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что перенос даты начала конкурса связан с тем, что до сих пор ведутся консультации о кандидате на пост мэра Сургута. «Это говорит о том, что до сих пор нет утвержденной кандидатуры на пост мэра Сургута. И требуется дополнительное время для обсуждения, прежде чем объявлять конкурс», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов в конце апреле ушел в отставку. Он руководил городом в течение трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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