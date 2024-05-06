Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра

07 мая 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Глава Сургута Андрей Филатов ушел в отставку в конце апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Глава Сургута ушел в отставку Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра. Депутатские слушания и внеочередное заседание думы, запланированное на 8 мая, отменены. «Администрация отозвала требование о проведении внеочередного заседания думы Сургута», — прокомментировали в городской думе. В мэрии пообещали прокомментировать решение позднее. Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что перенос даты начала конкурса связан с тем, что до сих пор ведутся консультации о кандидате на пост мэра Сургута. «Это говорит о том, что до сих пор нет утвержденной кандидатуры на пост мэра Сургута. И требуется дополнительное время для обсуждения, прежде чем объявлять конкурс», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов в конце апреле ушел в отставку. Он руководил городом в течение трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра. Депутатские слушания и внеочередное заседание думы, запланированное на 8 мая, отменены. «Администрация отозвала требование о проведении внеочередного заседания думы Сургута», — прокомментировали в городской думе. В мэрии пообещали прокомментировать решение позднее. Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что перенос даты начала конкурса связан с тем, что до сих пор ведутся консультации о кандидате на пост мэра Сургута. «Это говорит о том, что до сих пор нет утвержденной кандидатуры на пост мэра Сургута. И требуется дополнительное время для обсуждения, прежде чем объявлять конкурс», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов в конце апреле ушел в отставку. Он руководил городом в течение трех лет.