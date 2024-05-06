Власти Сургута второй раз переносят дату начала отбора кандидатур на пост мэра. Депутатские слушания и внеочередное заседание думы, запланированное на 8 мая, отменены.
«Администрация отозвала требование о проведении внеочередного заседания думы Сургута», — прокомментировали в городской думе. В мэрии пообещали прокомментировать решение позднее.
Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что перенос даты начала конкурса связан с тем, что до сих пор ведутся консультации о кандидате на пост мэра Сургута. «Это говорит о том, что до сих пор нет утвержденной кандидатуры на пост мэра Сургута. И требуется дополнительное время для обсуждения, прежде чем объявлять конкурс», — считает инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов в конце апреле ушел в отставку. Он руководил городом в течение трех лет.
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