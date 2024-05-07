Мэр Екатеринбурга устроил концерт ветерану ВОВ в преддверии Дня Победы. Видео

07 мая 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Музыканты сыграли ветерану песни военных лет Фото: telegram-канал Алексея Орлова Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне 9 Мая навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева и поздравил с наступающим Днем Победы, устроив концерт юных музыкантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В преддверии Дня Победы навестил Агеева Александра, ветерана Великой Отечественной войны, с которым познакомился два года назад. На службу его призвали в 18 лет. Боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге в звании лейтенанта. Служил в 123-м Краснознаменном авиационном полку имени Александра Невского», — сказал Орлов. Ветерану сыграли на баяне и аккордеоне песни военных лет. По поручению мэра Екатеринбурга, Агееву уже выполнили ремонт, купили вещи первой необходимости, продукты и бытовую технику. «Социальная поддержка екатеринбуржца продолжается и сегодня. Этот вопрос находится на личном контроле Алексея Орлова», — отметили в администрации. Кураторами благотворительной акции выступили член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев и председатель общественного Совета проекта «Крепкая Семья» Лилия Белоблоцкая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне 9 Мая навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева и поздравил с наступающим Днем Победы, устроив концерт юных музыкантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В преддверии Дня Победы навестил Агеева Александра, ветерана Великой Отечественной войны, с которым познакомился два года назад. На службу его призвали в 18 лет. Боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге в звании лейтенанта. Служил в 123-м Краснознаменном авиационном полку имени Александра Невского», — сказал Орлов. Ветерану сыграли на баяне и аккордеоне песни военных лет. По поручению мэра Екатеринбурга, Агееву уже выполнили ремонт, купили вещи первой необходимости, продукты и бытовую технику. «Социальная поддержка екатеринбуржца продолжается и сегодня. Этот вопрос находится на личном контроле Алексея Орлова», — отметили в администрации. Кураторами благотворительной акции выступили член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев и председатель общественного Совета проекта «Крепкая Семья» Лилия Белоблоцкая.