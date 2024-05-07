Мэр Екатеринбурга устроил концерт ветерану ВОВ в преддверии Дня Победы. Видео

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Музыканты сыграли ветерану песни военных лет
Музыканты сыграли ветерану песни военных лет Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне 9 Мая навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева и поздравил с наступающим Днем Победы, устроив концерт юных музыкантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В преддверии Дня Победы навестил Агеева Александра, ветерана Великой Отечественной войны, с которым познакомился два года назад. На службу его призвали в 18 лет. Боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге в звании лейтенанта. Служил в 123-м Краснознаменном авиационном полку имени Александра Невского», — сказал Орлов.

Ветерану сыграли на баяне и аккордеоне песни военных лет. По поручению мэра Екатеринбурга, Агееву уже выполнили ремонт, купили вещи первой необходимости, продукты и бытовую технику. «Социальная поддержка екатеринбуржца продолжается и сегодня. Этот вопрос находится на личном контроле Алексея Орлова», — отметили в администрации. Кураторами благотворительной акции выступили член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев и председатель общественного Совета проекта «Крепкая Семья» Лилия Белоблоцкая.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне 9 Мая навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Агеева и поздравил с наступающим Днем Победы, устроив концерт юных музыкантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В преддверии Дня Победы навестил Агеева Александра, ветерана Великой Отечественной войны, с которым познакомился два года назад. На службу его призвали в 18 лет. Боевой путь начал в Риге, а закончил в Кенигсберге в звании лейтенанта. Служил в 123-м Краснознаменном авиационном полку имени Александра Невского», — сказал Орлов. Ветерану сыграли на баяне и аккордеоне песни военных лет. По поручению мэра Екатеринбурга, Агееву уже выполнили ремонт, купили вещи первой необходимости, продукты и бытовую технику. «Социальная поддержка екатеринбуржца продолжается и сегодня. Этот вопрос находится на личном контроле Алексея Орлова», — отметили в администрации. Кураторами благотворительной акции выступили член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев и председатель общественного Совета проекта «Крепкая Семья» Лилия Белоблоцкая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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