В Екатеринбурге на ВИЗе закроют движение трамваев

07 мая 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Под ограничения попали 12 трамваев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на два дня закроют движение трамваев, идущих по улицам Синяева, Беляева переулку Левшинскому и другим. Ограничения введут из-за ремонтных работ на трамвайных путях, рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 3, 11, 19, 21 по улице Синяева и переулку Левшинскому от остановки „Кирова“ до остановки „Красноуральская“ будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 25 мая до 05:00 27 мая», — следует из сообщения. Также движение ограничат с 00:00 18 мая до 05:00 20 мая по маршрутам № 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23 по улице Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова». В Кировском районе с 15 мая по 30 октября пройдет ремонт теплосетей. На время работ изменят маршруты троллейбуса № 34 и автобуса № 81. На участках энергетики установят необходимые дорожные знаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на два дня закроют движение трамваев, идущих по улицам Синяева, Беляева переулку Левшинскому и другим. Ограничения введут из-за ремонтных работ на трамвайных путях, рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 3, 11, 19, 21 по улице Синяева и переулку Левшинскому от остановки „Кирова“ до остановки „Красноуральская“ будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 25 мая до 05:00 27 мая», — следует из сообщения. Также движение ограничат с 00:00 18 мая до 05:00 20 мая по маршрутам № 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23 по улице Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова». В Кировском районе с 15 мая по 30 октября пройдет ремонт теплосетей. На время работ изменят маршруты троллейбуса № 34 и автобуса № 81. На участках энергетики установят необходимые дорожные знаки.