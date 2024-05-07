В Екатеринбурге на ВИЗе закроют движение трамваев

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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, маршрут26, трамвай
Под ограничения попали 12 трамваев Фото:

В Екатеринбурге на два дня закроют движение трамваев, идущих по улицам Синяева, Беляева переулку Левшинскому и другим. Ограничения введут из-за ремонтных работ на трамвайных путях, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 3, 11, 19, 21 по улице Синяева и переулку Левшинскому от остановки „Кирова“ до остановки „Красноуральская“ будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 25 мая до 05:00 27 мая», — следует из сообщения. Также движение ограничат с 00:00 18 мая до 05:00 20 мая по маршрутам № 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23 по улице Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова».

В Кировском районе с 15 мая по 30 октября пройдет ремонт теплосетей. На время работ изменят маршруты троллейбуса № 34 и автобуса № 81. На участках энергетики установят необходимые дорожные знаки.

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В Екатеринбурге на два дня закроют движение трамваев, идущих по улицам Синяева, Беляева переулку Левшинскому и другим. Ограничения введут из-за ремонтных работ на трамвайных путях, рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 3, 11, 19, 21 по улице Синяева и переулку Левшинскому от остановки „Кирова“ до остановки „Красноуральская“ будет закрыто в обоих направлениях с 00:00 25 мая до 05:00 27 мая», — следует из сообщения. Также движение ограничат с 00:00 18 мая до 05:00 20 мая по маршрутам № 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23 по улице Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова». В Кировском районе с 15 мая по 30 октября пройдет ремонт теплосетей. На время работ изменят маршруты троллейбуса № 34 и автобуса № 81. На участках энергетики установят необходимые дорожные знаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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