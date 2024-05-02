02 мая 2024

В Екатеринбурге изменят движение троллейбуса и автобуса из-за перекрытия улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, автобус, низкопольный автобус
Осенью общественный транспорт возобновит движение по прежнему маршруту Фото:

Энергетики закроют движение в Екатеринбурге по улице Советской с 15 мая по 30 октября для ремонта теплосетей. На время работ движение троллейбуса № 34 и автобуса № 81 изменят, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением работ по реконструкции магистральных тепловых сетей движение транспорта будет закрыто на следующих участках: по улице Советская от дома № 58 до дома № 62 с 15 мая по 15 июля и по улице Советская от дома № 52 до дома № 58 с 15 июля по 30 октября», — следует из сообщения. На участках установят необходимые дорожные знаки.

Во время работ троллейбусный маршрут № 34 и автобусный маршрут № 81 будут ездить в оба направления по улицам: переулок Красный — Николая Никонова — Шевченко — Советская — Уральская — Учителей — Сулимова — Данилы Зверева — Волховская — Данилы Зверева — Вилонова. Также специалисты призывали автомобилистов заранее планировать маршрут.

Еще одну улицу в центре Екатеринбурга — Степана Разина — закроют на три месяца из-за ремонта. Маршруты общественного транспорта не изменятся, а объезд для автомобилей организуют по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли.

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Энергетики закроют движение в Екатеринбурге по улице Советской с 15 мая по 30 октября для ремонта теплосетей. На время работ движение троллейбуса № 34 и автобуса № 81 изменят, рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением работ по реконструкции магистральных тепловых сетей движение транспорта будет закрыто на следующих участках: по улице Советская от дома № 58 до дома № 62 с 15 мая по 15 июля и по улице Советская от дома № 52 до дома № 58 с 15 июля по 30 октября», — следует из сообщения. На участках установят необходимые дорожные знаки. Во время работ троллейбусный маршрут № 34 и автобусный маршрут № 81 будут ездить в оба направления по улицам: переулок Красный — Николая Никонова — Шевченко — Советская — Уральская — Учителей — Сулимова — Данилы Зверева — Волховская — Данилы Зверева — Вилонова. Также специалисты призывали автомобилистов заранее планировать маршрут. Еще одну улицу в центре Екатеринбурга — Степана Разина — закроют на три месяца из-за ремонта. Маршруты общественного транспорта не изменятся, а объезд для автомобилей организуют по улицам Декабристов, 8 Марта и Народной Воли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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