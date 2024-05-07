Почему в ЯНАО подорожал бензин

В ЯНАО стал лидером в стране по росту стоимости бензина и дизельного топлива

07 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Цена на бензин в ЯНАО подскочила на 1,8% Фото: Илья Московец © URA.RU В конце апреля и начале мая в Ямало-Ненецком автономном округе было отмечено повышение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. В ряде ямальских городов литр бензина подорожал на семь рублей. С чем может быть связано подорожание автомобильного бензина в округе URA.RU рассказали эксперты топливного рынка. «Подорожание бензина в ЯНАО — явление периодическое. Основными причинами скачков цен для округа являются логистические трудности, возникающие из-за географического расположения Ямала, а также сезонный спрос», — отметили аналитики топливного рынка. Эксперты напомнили, что цены на бензин и дизельное топливо существенно «откатывались» на Ямале в конце ноября 2023 года. «В конце ноября прошлого года цены на АИ-92 и АИ-95 снизились более чем на десять рублей», — рассказали специалисты. Немаловажным фактором в скачке цен, эксперты назвали начинающееся сезонное повышение спроса на топливо, а также плановые ремонты ряда нефтеперерабатывающих заводов. «По статистике, резкие скачки цен на бензин обычно достаточно быстро возвращаются к своим средним показателям», — подчеркнули аналитики. В период с 23 апреля по 2 мая в ЯНАО цены на бензин увеличились на 1,8%, что стало самым высоким ростом по стране. Топливо марки АИ-92 в среднем продавалось на заправках почти за 48 рублей, АИ-95 за 55,15 рубля, а дизельное топливо за 70,59. Автолюбители в Салехарде и Надыме отмечали рост цен на несколько рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце апреля и начале мая в Ямало-Ненецком автономном округе было отмечено повышение цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. В ряде ямальских городов литр бензина подорожал на семь рублей. С чем может быть связано подорожание автомобильного бензина в округе URA.RU рассказали эксперты топливного рынка. «Подорожание бензина в ЯНАО — явление периодическое. Основными причинами скачков цен для округа являются логистические трудности, возникающие из-за географического расположения Ямала, а также сезонный спрос», — отметили аналитики топливного рынка. Эксперты напомнили, что цены на бензин и дизельное топливо существенно «откатывались» на Ямале в конце ноября 2023 года. «В конце ноября прошлого года цены на АИ-92 и АИ-95 снизились более чем на десять рублей», — рассказали специалисты. Немаловажным фактором в скачке цен, эксперты назвали начинающееся сезонное повышение спроса на топливо, а также плановые ремонты ряда нефтеперерабатывающих заводов. «По статистике, резкие скачки цен на бензин обычно достаточно быстро возвращаются к своим средним показателям», — подчеркнули аналитики. В период с 23 апреля по 2 мая в ЯНАО цены на бензин увеличились на 1,8%, что стало самым высоким ростом по стране. Топливо марки АИ-92 в среднем продавалось на заправках почти за 48 рублей, АИ-95 за 55,15 рубля, а дизельное топливо за 70,59. Автолюбители в Салехарде и Надыме отмечали рост цен на несколько рублей.