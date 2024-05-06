ЯНАО стал рекордсменом по росту цен на бензин

За десять дней цены на бензин на Ямале выросли на 1,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО с 23 апреля по 2 мая цены на бензин увеличились на 1,8%. По данным аналитиков Росстата, округ стал лидером среди регионов страны по росту стоимости топлива.

«За период с 23 апреля по 2 мая 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 46 субъектах Российской Федерации. Более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе +1,8%», — сообщается в исследовании Росстата.

На наблюдаемых АЗС на Ямале бензин марки АИ-92 можно приобрести по средней цене 47,81 рубля, марки АИ-95 — 55,15 рубля, марки АИ-98 и выше — от 70,63 рубля за литр. Дизельное топливо в округе стоит 70,59 рублей за литр.

Аналитики изучили цены на топливо более чем на 1700 АЗС в 279 городах страны. В целом в РФ рост стоимости бензина и дизеля составил 0,1%

Жители Салехарда (ЯНАО) ранее отметили подорожание бензина на одной из городских автозаправок. Бензин марки АИ-95 подорожал сразу на семь рублей, а дизельное топливо еще больше. В конце апреля Россия вошла в глобальный рейтинг стран с самым дешевым бензином. По данным GlobalPetrolPrices за январь этого года, цена за литр бензина в РФ составляла 55,2 рубля, что позволило занять 17 место в списке.