Дочь погибшего на СВО пермяка победила в конкурсе и пожертвовала деньги бойцам

Дочь погибшего в ходе спецоперации пермского бойца Андрея Комарова Дарья отправила вырученные от победы в фотоконкурсе деньги на помощь бойцам, участвующим в СВО. Об этом пермячка рассказала URARU
«Приз па первое место в фотоконкурсе составил 10 тысяч рублей. Я заняла в нем первое место, а деньги отправила в благотворительные фонды „Башня“ и „Молот“», — рассказала Дарья. По словам девушки, всего в конкурсе участвовало 39 работ.
В конце апреля в Перми прошел памятный концерт, посвященный дню рождения погибшего отца Дарьи. Все собранные на концерте средства также были переданы на нужды участников спецоперации.
Победу Дарье Комаровой принесло фото, на котором она запечатлела пермячку Александру Семушину
Фото предоставлено Дарьей Комаровой
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Дочь погибшего в ходе спецоперации пермского бойца Андрея Комарова Дарья отправила вырученные от победы в фотоконкурсе деньги на помощь бойцам, участвующим в СВО. Об этом пермячка рассказала URARU «Приз па первое место в фотоконкурсе составил 10 тысяч рублей. Я заняла в нем первое место, а деньги отправила в благотворительные фонды „Башня“ и „Молот“», — рассказала Дарья. По словам девушки, всего в конкурсе участвовало 39 работ. В конце апреля в Перми прошел памятный концерт, посвященный дню рождения погибшего отца Дарьи. Все собранные на концерте средства также были переданы на нужды участников спецоперации.