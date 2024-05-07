Дочь погибшего на СВО пермяка победила в конкурсе и пожертвовала деньги бойцам

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На фотоконкурсе было представлено 39 работ Фото:

Дочь погибшего в ходе спецоперации пермского бойца Андрея Комарова Дарья отправила вырученные от победы в фотоконкурсе деньги на помощь бойцам, участвующим в СВО. Об этом пермячка рассказала URARU

«Приз па первое место в фотоконкурсе составил 10 тысяч рублей. Я заняла в нем первое место, а деньги отправила в благотворительные фонды „Башня“ и „Молот“», — рассказала Дарья. По словам девушки, всего в конкурсе участвовало 39 работ.

В конце апреля в Перми прошел памятный концерт, посвященный дню рождения погибшего отца Дарьи. Все собранные на концерте средства также были переданы на нужды участников спецоперации.

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Дочь погибшего в ходе спецоперации пермского бойца Андрея Комарова Дарья отправила вырученные от победы в фотоконкурсе деньги на помощь бойцам, участвующим в СВО. Об этом пермячка рассказала URARU «Приз па первое место в фотоконкурсе составил 10 тысяч рублей. Я заняла в нем первое место, а деньги отправила в благотворительные фонды „Башня“ и „Молот“», — рассказала Дарья. По словам девушки, всего в конкурсе участвовало 39 работ. В конце апреля в Перми прошел памятный концерт, посвященный дню рождения погибшего отца Дарьи. Все собранные на концерте средства также были переданы на нужды участников спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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