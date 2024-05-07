Какие районы Перми обработали от клещей

Обработку прошли практически все районы города
В Перми началась обработка территорий от клещей. Обработку уже провели почти на всех кладбищах города, но приостановили из-за плохой погоды.
«От клещей отработаны все кладбища, кроме Заозерского и на Кислотных дачах. Обработка приостановлена из-за плохих погодных условий. При наступлении благоприятных погодных условий обработка территорий кладбищ продолжится», — сообщили в администрации Перми.
Уточняется, что также обработаны скверы и парки во всех районах города кроме Свердловского. В нем обработка пройдет 8 мая. Кроме этого, обработают шесть участковых лесничеств в городе.
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