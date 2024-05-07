Какие районы Перми обработали от клещей

В Перми начали обрабатывать парки, скверы и кладбища от клещей

07 мая 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Обработку прошли практически все районы города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми началась обработка территорий от клещей. Обработку уже провели почти на всех кладбищах города, но приостановили из-за плохой погоды. «От клещей отработаны все кладбища, кроме Заозерского и на Кислотных дачах. Обработка приостановлена из-за плохих погодных условий. При наступлении благоприятных погодных условий обработка территорий кладбищ продолжится», — сообщили в администрации Перми. Уточняется, что также обработаны скверы и парки во всех районах города кроме Свердловского. В нем обработка пройдет 8 мая. Кроме этого, обработают шесть участковых лесничеств в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми началась обработка территорий от клещей. Обработку уже провели почти на всех кладбищах города, но приостановили из-за плохой погоды. «От клещей отработаны все кладбища, кроме Заозерского и на Кислотных дачах. Обработка приостановлена из-за плохих погодных условий. При наступлении благоприятных погодных условий обработка территорий кладбищ продолжится», — сообщили в администрации Перми. Уточняется, что также обработаны скверы и парки во всех районах города кроме Свердловского. В нем обработка пройдет 8 мая. Кроме этого, обработают шесть участковых лесничеств в городе.