Какие районы Перми обработали от клещей

В Перми начали обрабатывать парки, скверы и кладбища от клещей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, акарицидная обработка, успенское кладбище, кладбище
Обработку прошли практически все районы города Фото:

В Перми началась обработка территорий от клещей. Обработку уже провели почти на всех кладбищах города, но приостановили из-за плохой погоды.

«От клещей отработаны все кладбища, кроме Заозерского и на Кислотных дачах. Обработка приостановлена из-за плохих погодных условий. При наступлении благоприятных погодных условий обработка территорий кладбищ продолжится», — сообщили в администрации Перми.

Уточняется, что также обработаны скверы и парки во всех районах города кроме Свердловского. В нем обработка пройдет 8 мая. Кроме этого, обработают шесть участковых лесничеств в городе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми началась обработка территорий от клещей. Обработку уже провели почти на всех кладбищах города, но приостановили из-за плохой погоды. «От клещей отработаны все кладбища, кроме Заозерского и на Кислотных дачах. Обработка приостановлена из-за плохих погодных условий. При наступлении благоприятных погодных условий обработка территорий кладбищ продолжится», — сообщили в администрации Перми. Уточняется, что также обработаны скверы и парки во всех районах города кроме Свердловского. В нем обработка пройдет 8 мая. Кроме этого, обработают шесть участковых лесничеств в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...