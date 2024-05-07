На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба

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Сейчас ситуация на границе двух стран после выстрелов стабильная, сообщили в погранслужбе Киргизии Фото:

На участке госграницы между Киргизией и Таджикистаном произошла стрельба из-за выгула скота. Об этом сообщили в погранслужбе Киргизии.

«Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана, которые выгуливали скот, проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Были выпущены два-три выстрела в сторону пограничного отряда Киргизии», — говорится в сообщении погранслужбы в telegram-канале.

После этого пограничники выстрели в воздух. Граждане Таджикистана вернулись в свою страну. Со стороны Киргизии никто не пострадал. По предварительной информации, один уроженец Таджикистана ранен в ногу. Сейчас ситуация на границе стабильная.

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На участке госграницы между Киргизией и Таджикистаном произошла стрельба из-за выгула скота. Об этом сообщили в погранслужбе Киргизии. «Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана, которые выгуливали скот, проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Были выпущены два-три выстрела в сторону пограничного отряда Киргизии», — говорится в сообщении погранслужбы в telegram-канале. После этого пограничники выстрели в воздух. Граждане Таджикистана вернулись в свою страну. Со стороны Киргизии никто не пострадал. По предварительной информации, один уроженец Таджикистана ранен в ногу. Сейчас ситуация на границе стабильная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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