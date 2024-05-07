На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба

На участке госграницы между Киргизией и Таджикистаном произошла стрельба из-за выгула скота. Об этом сообщили в погранслужбе Киргизии.
«Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана, которые выгуливали скот, проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Были выпущены два-три выстрела в сторону пограничного отряда Киргизии», — говорится в сообщении погранслужбы в
После этого пограничники выстрели в воздух. Граждане Таджикистана вернулись в свою страну. Со стороны Киргизии никто не пострадал. По предварительной информации, один уроженец Таджикистана ранен в ногу. Сейчас ситуация на границе стабильная.
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