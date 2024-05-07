На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба

07 мая 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Сейчас ситуация на границе двух стран после выстрелов стабильная, сообщили в погранслужбе Киргизии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке госграницы между Киргизией и Таджикистаном произошла стрельба из-за выгула скота. Об этом сообщили в погранслужбе Киргизии. «Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана, которые выгуливали скот, проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Были выпущены два-три выстрела в сторону пограничного отряда Киргизии», — говорится в сообщении погранслужбы в telegram-канале. После этого пограничники выстрели в воздух. Граждане Таджикистана вернулись в свою страну. Со стороны Киргизии никто не пострадал. По предварительной информации, один уроженец Таджикистана ранен в ногу. Сейчас ситуация на границе стабильная. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке госграницы между Киргизией и Таджикистаном произошла стрельба из-за выгула скота. Об этом сообщили в погранслужбе Киргизии. «Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана, которые выгуливали скот, проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Были выпущены два-три выстрела в сторону пограничного отряда Киргизии», — говорится в сообщении погранслужбы в telegram-канале. После этого пограничники выстрели в воздух. Граждане Таджикистана вернулись в свою страну. Со стороны Киргизии никто не пострадал. По предварительной информации, один уроженец Таджикистана ранен в ногу. Сейчас ситуация на границе стабильная.