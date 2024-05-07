Суд в Перми отказался отменить национализацию ЧЭМК

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Очередная судебная инстанция приняла решение не в пользу семьи Антиповых Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми 7 мая отклонил жалобу экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, пытавшего опротестовать передачу активов ЧЭМК государству. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении. Полный текст документа опубликован не будет. Заседания проходят в закрытом режиме.

Активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение принял арбитражный суд Свердловской области. Суд учел доводы Генпрокуратуры о том, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах проведена незаконно. С семьи Антиповых взыскивается 25,8 млрд рублей. Как считают в Генпрокуратуре РФ, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятия и должны быть возвращены в бюджет РФ.

В арбитражном суде Челябинской области проходит процесс по национализации холдинга «Ариант», владеет которым семья бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. По требованию Генпрокуратуры РФ активы «Арианта» также переданы государству. С семей Антиповых и Аристовых взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют.

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми 7 мая отклонил жалобу экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, пытавшего опротестовать передачу активов ЧЭМК государству. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении. Полный текст документа опубликован не будет. Заседания проходят в закрытом режиме. Активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ переданы Росимуществу по требованию Генпрокуратуры РФ. Решение принял арбитражный суд Свердловской области. Суд учел доводы Генпрокуратуры о том, что приватизация ЧЭМК в девяностых годах проведена незаконно. С семьи Антиповых взыскивается 25,8 млрд рублей. Как считают в Генпрокуратуре РФ, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятия и должны быть возвращены в бюджет РФ. В арбитражном суде Челябинской области проходит процесс по национализации холдинга «Ариант», владеет которым семья бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. По требованию Генпрокуратуры РФ активы «Арианта» также переданы государству. С семей Антиповых и Аристовых взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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