Экс-владелец ЧЭМК Антипов просит приостановить процесс национализации бизнеса

07 мая 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Юрий Антипов продолжает отстаивать права на активы ЧЭМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал 7 мая три ходатайства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми о приостановке процесса национализации предприятия и связанных с ним активов. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Заявление о приостановлении производства по делу», — три таких записи указаны в картотеке. Заявления пока не приняты к производству. Подробности не озвучиваются, так как все заседания проходят в закрытом режиме. 26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ, Росимуществу. Как считают в надзорном ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В этом же суде с семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд рублей. После того, как активы ЧЭМК перешли государству, Генпрокуратура РФ добилась, уже в арбитражном суде Челябинской области, чтобы Росимуществу передали активы холдинга «Ариант». На счета семьи бизнесмена Александра Аристова, владельцев холдинга, наложен арест. Ранее бизнес Антиповых и Аристовых был совместным, и в Генпрокуратуре посчитали, что владельцы «Арианта» должны разделить ответственность за незаконную приватизацию ЧЭМК. С Антиповых и Аристовых солидарно взыскивают 105 млрд рублей. Представители семей судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал 7 мая три ходатайства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми о приостановке процесса национализации предприятия и связанных с ним активов. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Заявление о приостановлении производства по делу», — три таких записи указаны в картотеке. Заявления пока не приняты к производству. Подробности не озвучиваются, так как все заседания проходят в закрытом режиме. 26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ, Росимуществу. Как считают в надзорном ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В этом же суде с семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд рублей. После того, как активы ЧЭМК перешли государству, Генпрокуратура РФ добилась, уже в арбитражном суде Челябинской области, чтобы Росимуществу передали активы холдинга «Ариант». На счета семьи бизнесмена Александра Аристова, владельцев холдинга, наложен арест. Ранее бизнес Антиповых и Аристовых был совместным, и в Генпрокуратуре посчитали, что владельцы «Арианта» должны разделить ответственность за незаконную приватизацию ЧЭМК. С Антиповых и Аристовых солидарно взыскивают 105 млрд рублей. Представители семей судебные процессы не комментируют.