Экс-владелец ЧЭМК Антипов просит приостановить процесс национализации бизнеса

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Минэкологии на ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, рабочий, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат
Юрий Антипов продолжает отстаивать права на активы ЧЭМК Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал 7 мая три ходатайства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми о приостановке процесса национализации предприятия и связанных с ним активов. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Заявление о приостановлении производства по делу», — три таких записи указаны в картотеке. Заявления пока не приняты к производству. Подробности не озвучиваются, так как все заседания проходят в закрытом режиме.

26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ, Росимуществу. Как считают в надзорном ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В этом же суде с семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд рублей.

После того, как активы ЧЭМК перешли государству, Генпрокуратура РФ добилась, уже в арбитражном суде Челябинской области, чтобы Росимуществу передали активы холдинга «Ариант». На счета семьи бизнесмена Александра Аристова, владельцев холдинга, наложен арест. Ранее бизнес Антиповых и Аристовых был совместным, и в Генпрокуратуре посчитали, что владельцы «Арианта» должны разделить ответственность за незаконную приватизацию ЧЭМК. С Антиповых и Аристовых солидарно взыскивают 105 млрд рублей. Представители семей судебные процессы не комментируют.

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Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов подал 7 мая три ходатайства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми о приостановке процесса национализации предприятия и связанных с ним активов. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Заявление о приостановлении производства по делу», — три таких записи указаны в картотеке. Заявления пока не приняты к производству. Подробности не озвучиваются, так как все заседания проходят в закрытом режиме. 26 февраля по требованию Генпрокуратуры РФ арбитражный суд Свердловской области передал все активы ЧЭМК, в том числе в других регионах РФ, Росимуществу. Как считают в надзорном ведомстве, приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно. В этом же суде с семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд рублей. После того, как активы ЧЭМК перешли государству, Генпрокуратура РФ добилась, уже в арбитражном суде Челябинской области, чтобы Росимуществу передали активы холдинга «Ариант». На счета семьи бизнесмена Александра Аристова, владельцев холдинга, наложен арест. Ранее бизнес Антиповых и Аристовых был совместным, и в Генпрокуратуре посчитали, что владельцы «Арианта» должны разделить ответственность за незаконную приватизацию ЧЭМК. С Антиповых и Аристовых солидарно взыскивают 105 млрд рублей. Представители семей судебные процессы не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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