Почему Россия не имеет отношения к покушению на Зеленского

Подполковник МВД Иванников: Зеленского не тронут до 20 мая

07 мая 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Киев придумал очередной инфоповод с покушением, чтобы перетянуть новостную повестку в нужное направление, заявил Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не может участвовать в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, потому что он является легитимным (законным) главой государства и защищен международным правом. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Новость по теме СБУ заявила о попытке взять Зеленского в заложники и убить: что известно Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия готовила покушение на Зеленского. Якобы была разоблачена сеть агентов ФСБ РФ, которые планировали проведение такого задания. Кроме того Россия планировала ликвидировать главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «До 20 мая Зеленский может быть абсолютно спокоен за свою судьбу, так как он легитимный президент (главы государств находятся под международной защитой). На международные преступления Россия никогда не пойдет. У РФ ни раз была возможность устранить Зеленского точно также, как был устранен [президент Ичкерии] Джохар Дудаев в 1996 году. Но Россия имеет международные обязательства, которые будет неукоснительно выполнять. Киевскому режиму нужен информационный повод, чтобы замылить свои поражения в зоне спецоперации, проблемы в экономике и многие общественные вопросы, связанные с мобилизацией, которые сейчас волнуют украинское общество. Именно такой информационный вброс, как покушение на Зеленского, конечно, способен перетянуть на себя информационную повестку», — рассказал Олег Иванников. По словам подполковника запаса, ликвидация президента Украины наиболее интересна западным политикам. Им выгодно, чтобы Зеленский вместе со своей смертью унес все тайны о преступлениях Киева. «Ликвидация Зеленского выгодна прежде всего странам Запада. Он должен уйти и скрыть за собой всю информацию о преступлениях киевского режима. Распрощаться с ним решат либо руками его бывших соратников, либо Зеленский, возможно, погибнет при инсценировке от передозировки наркотиками, суицида или прочих обстоятельств», — отметил Иванников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не может участвовать в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, потому что он является легитимным (законным) главой государства и защищен международным правом. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия готовила покушение на Зеленского. Якобы была разоблачена сеть агентов ФСБ РФ, которые планировали проведение такого задания. Кроме того Россия планировала ликвидировать главу СБУ Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «До 20 мая Зеленский может быть абсолютно спокоен за свою судьбу, так как он легитимный президент (главы государств находятся под международной защитой). На международные преступления Россия никогда не пойдет. У РФ ни раз была возможность устранить Зеленского точно также, как был устранен [президент Ичкерии] Джохар Дудаев в 1996 году. Но Россия имеет международные обязательства, которые будет неукоснительно выполнять. Киевскому режиму нужен информационный повод, чтобы замылить свои поражения в зоне спецоперации, проблемы в экономике и многие общественные вопросы, связанные с мобилизацией, которые сейчас волнуют украинское общество. Именно такой информационный вброс, как покушение на Зеленского, конечно, способен перетянуть на себя информационную повестку», — рассказал Олег Иванников. По словам подполковника запаса, ликвидация президента Украины наиболее интересна западным политикам. Им выгодно, чтобы Зеленский вместе со своей смертью унес все тайны о преступлениях Киева. «Ликвидация Зеленского выгодна прежде всего странам Запада. Он должен уйти и скрыть за собой всю информацию о преступлениях киевского режима. Распрощаться с ним решат либо руками его бывших соратников, либо Зеленский, возможно, погибнет при инсценировке от передозировки наркотиками, суицида или прочих обстоятельств», — отметил Иванников.