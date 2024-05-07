СБУ обвинила Россию в покушении на Зеленского

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский в России объявлен в розыск Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия якобы готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По заявлению СБУ, Москва также якобы организовывала операцию против главы ведомства Василия Малюка.

«СБУ разоблачила сеть агентов пяти службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины. Кроме Зеленского РФ планировала ликвидировать Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова», — говорится в заявлении СБУ в telegram-канале. Российская сторона еще не реагировала на это.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров в разговоре с URA.RU заявил, что в ликвидации Зеленского нет смысла. По его словам, это лишь сплотит больше людей на Украине.

При этом глава Украины находится в розыске в России. Против него также заведено уголовное дело за преступления, совершенные против российских граждан, передает Life. При этом в уголовном деле Зеленского есть статья «Покушение на убийство».

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия якобы готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. По заявлению СБУ, Москва также якобы организовывала операцию против главы ведомства Василия Малюка. «СБУ разоблачила сеть агентов пяти службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины. Кроме Зеленского РФ планировала ликвидировать Василия Малюка и главу ГУР Кирилла Буданова», — говорится в заявлении СБУ в telegram-канале. Российская сторона еще не реагировала на это. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров в разговоре с URA.RU заявил, что в ликвидации Зеленского нет смысла. По его словам, это лишь сплотит больше людей на Украине. При этом глава Украины находится в розыске в России. Против него также заведено уголовное дело за преступления, совершенные против российских граждан, передает Life. При этом в уголовном деле Зеленского есть статья «Покушение на убийство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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