Впервые с начала паводка все гридропосты реки Ишим зафиксировали снижение воды

07 мая 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

В реке Ишим зафиксировано снижение воды на ввсех гидропостах Фото: Денис Моргунов © URA.RU На всех гидропостах реки Ишим зафиксировано снижение воды. Такое происходит впервые с начала паводка в Тюменской области, сообщает региональный информационный центр правительства. «Учащенный гидрологический бюллетень на 7 мая 20:00 (18:00 по мск). Уровень воды в Ильинке снизился на 2 сантиметра, в городе Ишиме — на 8, в селе Абатское на 7, а в Викулово — на 1», — написано в telegram-канале ведомства. По их информации, снижение на всех гидропостах началось еще в 16:00 (в 14:00 по мск). Сейчас уровень воды в Ильинке составляет 809 сантиметров (на 9 сантиметров больше критической отметки), в городе Ишим — 970 (на 120 сантиметров выше критической отметки), в Викулово — 1167 (больше на 167) и в селе Абатское — 1204 (на 244). Часть жилых домов в селе Абатском 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На всех гидропостах реки Ишим зафиксировано снижение воды. Такое происходит впервые с начала паводка в Тюменской области, сообщает региональный информационный центр правительства. «Учащенный гидрологический бюллетень на 7 мая 20:00 (18:00 по мск). Уровень воды в Ильинке снизился на 2 сантиметра, в городе Ишиме — на 8, в селе Абатское на 7, а в Викулово — на 1», — написано в telegram-канале ведомства. По их информации, снижение на всех гидропостах началось еще в 16:00 (в 14:00 по мск). Сейчас уровень воды в Ильинке составляет 809 сантиметров (на 9 сантиметров больше критической отметки), в городе Ишим — 970 (на 120 сантиметров выше критической отметки), в Викулово — 1167 (больше на 167) и в селе Абатское — 1204 (на 244). Часть жилых домов в селе Абатском 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка.