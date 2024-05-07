Впервые с начала паводка все гридропосты реки Ишим зафиксировали снижение воды

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Паводок, Городской пляж. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, разлив
В реке Ишим зафиксировано снижение воды на ввсех гидропостах Фото:

На всех гидропостах реки Ишим зафиксировано снижение воды. Такое происходит впервые с начала паводка в Тюменской области, сообщает региональный информационный центр правительства.

«Учащенный гидрологический бюллетень на 7 мая 20:00 (18:00 по мск). Уровень воды в Ильинке снизился на 2 сантиметра, в городе Ишиме — на 8, в селе Абатское на 7, а в Викулово — на 1», — написано в telegram-канале ведомства.

По их информации, снижение на всех гидропостах началось еще в 16:00 (в 14:00 по мск). Сейчас уровень воды в Ильинке составляет 809 сантиметров (на 9 сантиметров больше критической отметки), в городе Ишим — 970 (на 120 сантиметров выше критической отметки), в Викулово — 1167 (больше на 167) и в селе Абатское — 1204 (на 244).

Часть жилых домов в селе Абатском 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка.

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На всех гидропостах реки Ишим зафиксировано снижение воды. Такое происходит впервые с начала паводка в Тюменской области, сообщает региональный информационный центр правительства. «Учащенный гидрологический бюллетень на 7 мая 20:00 (18:00 по мск). Уровень воды в Ильинке снизился на 2 сантиметра, в городе Ишиме — на 8, в селе Абатское на 7, а в Викулово — на 1», — написано в telegram-канале ведомства. По их информации, снижение на всех гидропостах началось еще в 16:00 (в 14:00 по мск). Сейчас уровень воды в Ильинке составляет 809 сантиметров (на 9 сантиметров больше критической отметки), в городе Ишим — 970 (на 120 сантиметров выше критической отметки), в Викулово — 1167 (больше на 167) и в селе Абатское — 1204 (на 244). Часть жилых домов в селе Абатском 6 мая начали подключать к электричеству. Ранее ресурс был отключен из-за паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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