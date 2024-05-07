Расходы на тюменского мэра были превышены на миллион рублей

Сумма зарплаты, командировочных, НДФЛ и взносов по обязательному страхованию мэра Тюмени Руслана Кухарука составила 7,6 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона больше, чем планировалось. Такие данные указаны в документе об исполнении бюджета за 2023 год.
«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Исполнено за 2023 год — 7,6 миллиона рублей», — следует из текста. В изначальном плане было утверждено 6,5 миллиона расходов.
При этом городской бюджет понес убытки — доходы составили 44,8 миллиарда рублей, а расходы — 44,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета равен 90 миллионам рублей.
На служебные нужды мэра Тюмени Руслана Кухарука в 2022 году планировалось потратить более 6,3 миллиона расходов. По сравнению с 2021 годом, расходы были сокращены на три тысячи рублей.
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Сумма зарплаты, командировочных, НДФЛ и взносов по обязательному страхованию мэра Тюмени Руслана Кухарука составила 7,6 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона больше, чем планировалось. Такие данные указаны в документе об исполнении бюджета за 2023 год. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Исполнено за 2023 год — 7,6 миллиона рублей», — следует из текста. В изначальном плане было утверждено 6,5 миллиона расходов. При этом городской бюджет понес убытки — доходы составили 44,8 миллиарда рублей, а расходы — 44,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета равен 90 миллионам рублей. На служебные нужды мэра Тюмени Руслана Кухарука в 2022 году планировалось потратить более 6,3 миллиона расходов. По сравнению с 2021 годом, расходы были сокращены на три тысячи рублей.