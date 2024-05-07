07 мая 2024

Расходы на тюменского мэра были превышены на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в сквере Прощания. Тюмень, кухарук руслан
На служебные нужды Кухарука из бюджета Тюмени в 2023 году было выделено 7,6 миллиона рублей Фото:

Сумма зарплаты, командировочных, НДФЛ и взносов по обязательному страхованию мэра Тюмени Руслана Кухарука составила 7,6 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона больше, чем планировалось. Такие данные указаны в документе об исполнении бюджета за 2023 год.

«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Исполнено за 2023 год — 7,6 миллиона рублей», — следует из текста. В изначальном плане было утверждено 6,5 миллиона расходов.

При этом городской бюджет понес убытки — доходы составили 44,8 миллиарда рублей, а расходы — 44,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета равен 90 миллионам рублей.

На служебные нужды мэра Тюмени Руслана Кухарука в 2022 году планировалось потратить более 6,3 миллиона расходов. По сравнению с 2021 годом, расходы были сокращены на три тысячи рублей.

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Сумма зарплаты, командировочных, НДФЛ и взносов по обязательному страхованию мэра Тюмени Руслана Кухарука составила 7,6 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона больше, чем планировалось. Такие данные указаны в документе об исполнении бюджета за 2023 год. «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Исполнено за 2023 год — 7,6 миллиона рублей», — следует из текста. В изначальном плане было утверждено 6,5 миллиона расходов. При этом городской бюджет понес убытки — доходы составили 44,8 миллиарда рублей, а расходы — 44,9 миллиарда рублей. Дефицит бюджета равен 90 миллионам рублей. На служебные нужды мэра Тюмени Руслана Кухарука в 2022 году планировалось потратить более 6,3 миллиона расходов. По сравнению с 2021 годом, расходы были сокращены на три тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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