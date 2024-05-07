07 мая 2024

В Белом доме испугались возможного покушения на Зеленского

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В США обеспокоены информацией о покушении на Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон встревожен сообщениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия якобы готовила покушение на Зеленского и разоблачена сеть агентов ФСБ РФ. В связи с этим Киев объявил о задержании двух полковников из департаментов Управления государственной охраны.

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников подчеркнул, что Россия не может участвовать в подготовке покушения на президента Украины. Он отметил, что Зеленский является законным главой государства и защищен международным правом.

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Вашингтон встревожен сообщениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия якобы готовила покушение на Зеленского и разоблачена сеть агентов ФСБ РФ. В связи с этим Киев объявил о задержании двух полковников из департаментов Управления государственной охраны. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников подчеркнул, что Россия не может участвовать в подготовке покушения на президента Украины. Он отметил, что Зеленский является законным главой государства и защищен международным правом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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