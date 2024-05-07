В Белом доме испугались возможного покушения на Зеленского

08 мая 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

В США обеспокоены информацией о покушении на Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон встревожен сообщениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия якобы готовила покушение на Зеленского и разоблачена сеть агентов ФСБ РФ. В связи с этим Киев объявил о задержании двух полковников из департаментов Управления государственной охраны. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников подчеркнул, что Россия не может участвовать в подготовке покушения на президента Украины. Он отметил, что Зеленский является законным главой государства и защищен международным правом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон встревожен сообщениями Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Россия якобы готовила покушение на Зеленского и разоблачена сеть агентов ФСБ РФ. В связи с этим Киев объявил о задержании двух полковников из департаментов Управления государственной охраны. Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников подчеркнул, что Россия не может участвовать в подготовке покушения на президента Украины. Он отметил, что Зеленский является законным главой государства и защищен международным правом.