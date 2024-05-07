07 мая 2024

Хамас сообщил о гибели американской заложницы

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новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американская заложница Джудит Вайнштейн погибла в результате тяжелых увечий, полученных во время бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда.

«Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад», — заявил Абу Убейда на своей странице в соцсети. Он отметил, что во время атаки не было возможности оказать нужную помощь женщине.

Ранее армия Израиля вошла в Рафах в секторе Газа. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены.

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Американская заложница Джудит Вайнштейн погибла в результате тяжелых увечий, полученных во время бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда. «Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад», — заявил Абу Убейда на своей странице в соцсети. Он отметил, что во время атаки не было возможности оказать нужную помощь женщине. Ранее армия Израиля вошла в Рафах в секторе Газа. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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