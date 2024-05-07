Хамас сообщил о гибели американской заложницы

Американская заложница Джудит Вайнштейн погибла в результате тяжелых увечий, полученных во время бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщил представитель военизированного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда.
«Семидесятилетняя сионистская пленница Джуди Вайнштейн скончалась от тяжелых увечий, которые она и другая пленница получили после бомбардировки места их содержания месяц назад», — заявил Абу Убейда на своей странице в соцсети. Он отметил, что во время атаки не было возможности оказать нужную помощь женщине.
Ранее армия Израиля вошла в Рафах в секторе Газа. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены.
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