В мире Армия Израиля вошла в Рафах в секторе Газа. Видео 07 мая 2024 в 10:59 Размер текста - 17 + Израиль продолжает свое наступление в секторе Газа, пишет The Times of Israel Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Танки и военные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel. «Танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа», — говорится в материале издания. Там добавили, что это произошло после того, как Израиль объявил о продолжении наступления, отказавшись принимать предложение о перемирии со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ приблизился на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится рядом с Египтом. Египетский представитель отметил, что масштабы военной операции израильской армии, видимо, ограничены, заключили в материале. Израильская армия 6 мая начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед предстоящим военным наступлением. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Танки и военные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel. «Танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа», — говорится в материале издания. Там добавили, что это произошло после того, как Израиль объявил о продолжении наступления, отказавшись принимать предложение о перемирии со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ приблизился на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится рядом с Египтом. Египетский представитель отметил, что масштабы военной операции израильской армии, видимо, ограничены, заключили в материале. Израильская армия 6 мая начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед предстоящим военным наступлением. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям