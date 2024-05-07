Танки и военные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel.
«Танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа», — говорится в материале издания. Там добавили, что это произошло после того, как Израиль объявил о продолжении наступления, отказавшись принимать предложение о перемирии со стороны палестинского движения ХАМАС.
ЦАХАЛ приблизился на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится рядом с Египтом. Египетский представитель отметил, что масштабы военной операции израильской армии, видимо, ограничены, заключили в материале.
Израильская армия 6 мая начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед предстоящим военным наступлением. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены, передает Life.
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Танки и военные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel. «Танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа», — говорится в материале издания. Там добавили, что это произошло после того, как Израиль объявил о продолжении наступления, отказавшись принимать предложение о перемирии со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ приблизился на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится рядом с Египтом. Египетский представитель отметил, что масштабы военной операции израильской армии, видимо, ограничены, заключили в материале. Израильская армия 6 мая начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед предстоящим военным наступлением. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены, передает Life.