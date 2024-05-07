Армия Израиля вошла в Рафах в секторе Газа. Видео

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Израиль продолжает свое наступление в секторе Газа, пишет The Times of Israel Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Танки и военные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel.

«Танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа», — говорится в материале издания. Там добавили, что это произошло после того, как Израиль объявил о продолжении наступления, отказавшись принимать предложение о перемирии со стороны палестинского движения ХАМАС.

ЦАХАЛ приблизился на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится рядом с Египтом. Египетский представитель отметил, что масштабы военной операции израильской армии, видимо, ограничены, заключили в материале.

Израильская армия 6 мая начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед предстоящим военным наступлением. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены, передает Life.

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Танки и военные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом пишет издание The Times of Israel. «Танки и войска ЦАХАЛ вошли в Рафах на юге сектора Газа», — говорится в материале издания. Там добавили, что это произошло после того, как Израиль объявил о продолжении наступления, отказавшись принимать предложение о перемирии со стороны палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ приблизился на расстояние 200 метров от контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится рядом с Египтом. Египетский представитель отметил, что масштабы военной операции израильской армии, видимо, ограничены, заключили в материале. Израильская армия 6 мая начала призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед предстоящим военным наступлением. До этого израильская авиация совершила атаку на город. В результате погибли 19 человек, десятки ранены, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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