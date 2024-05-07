Боец с позывным «Лис» поздравил курганцев с наступающим Днем Победы. Видео

08 мая 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Боец СВО передал курганцам видеопоздравление с 9 Мая с фронта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Боец с позывным «Лис» поздравил жителей Курганской области с Днем Победы и поблагодарил их за помощь фронту. Об этом URA.RU рассказал казак Александр Пылков, который сражается в зоне спецоперации вместе со своим другом «Лисом». «Мой позывной „Лис“, я на СВО потому, что не получилось сидеть дома, когда мои братья находятся на передовой. Я здесь нужен также, как нужны были подвиги наших предков, сражавшихся с фашистами. Спасибо тем, кто помогает нам в тылу, поздравляю всех с 9 Мая», — рассказал в видеообращении боец СВО. Ранее курганский казак Пылков с позывным «Блогер» решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он подчеркнул, что не смог долго находиться в тылу, когда его сослуживцы бьют врага на фронте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец с позывным «Лис» поздравил жителей Курганской области с Днем Победы и поблагодарил их за помощь фронту. Об этом URA.RU рассказал казак Александр Пылков, который сражается в зоне спецоперации вместе со своим другом «Лисом». «Мой позывной „Лис“, я на СВО потому, что не получилось сидеть дома, когда мои братья находятся на передовой. Я здесь нужен также, как нужны были подвиги наших предков, сражавшихся с фашистами. Спасибо тем, кто помогает нам в тылу, поздравляю всех с 9 Мая», — рассказал в видеообращении боец СВО. Ранее курганский казак Пылков с позывным «Блогер» решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он подчеркнул, что не смог долго находиться в тылу, когда его сослуживцы бьют врага на фронте.