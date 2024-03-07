Курганский казак Пылков возвращается на фронт на должность замкомбата

08 марта 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Казак Пылков снова едет на фронт по зову сердца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участник СВО, казак из Кургана Александр Пылков решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он готовится заступить на должность замкомбата. Об этом Пылков рассказал URA.RU. «Еду на своей машине в зону спецоперации. Мне сначала предложили должность комбата, но я согласился стать заместителем командира, так как уже был на фронте и понимаю меру ответственности за жизни бойцов», — уточнил Пылков. Пылков подчеркнул, что не смог долго находиться в тылу, когда его товарищи бьют врага на фронте. Он добавил, что сражаться будет в отряде «Гребенском» бригады «Терек». В свой первый контракт Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Он проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». После возвращения домой, он организовал работу по доставке гуманитарных грузов в зону СВО. За активную патриотическую деятельность в тылу Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве.

Участник СВО, казак из Кургана Александр Пылков решил снова вернуться на фронт, чтобы защищать Родину вместе со своими товарищами. Он готовится заступить на должность замкомбата. Об этом Пылков рассказал URA.RU. «Еду на своей машине в зону спецоперации. Мне сначала предложили должность комбата, но я согласился стать заместителем командира, так как уже был на фронте и понимаю меру ответственности за жизни бойцов», — уточнил Пылков. Пылков подчеркнул, что не смог долго находиться в тылу, когда его товарищи бьют врага на фронте. Он добавил, что сражаться будет в отряде «Гребенском» бригады «Терек». В свой первый контракт Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Он проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». После возвращения домой, он организовал работу по доставке гуманитарных грузов в зону СВО. За активную патриотическую деятельность в тылу Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве.