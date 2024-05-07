Пермяки четыре года ждут обещанного ремонта детского сада. Видео

08 мая 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

В пермском селе жители требуют отремонтировать детсад Фото: Илья Московец © URA.RU В селе Аряж Куединского округа (Пермский край) власти четыре года назад закрыли на ремонт детсад. С тех пор малышей возят в дошкольное учреждение за шесть километров в соседний населенный пункт. Взрослым и детям это доставляет неудобства. Об этом рассказали общественники из регионального «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Куединская администрация закрыла на ремонт детсад в селе Аряж, который посещало более 30 детей, и обещала его быстро отремонтировать. Жители села ждут обещанного ремонта уже четыре года», — говорится в сообщении общественников. Устав от обещаний мэрии, родители обратились на прямую линию президента РФ Владимира Путина с просьбой решить проблему с ремонтом детсада, подчеркнули фронтовики. Они добавили, что взяли ситуацию на контроль и предложили администрации округа рассмотреть все возможные варианты: ремонт старого здания, строительство нового модульного детского сада, реконструкцию малокомплектной школы в селе с созданием дошкольной группы. По данным общественников, власти пока ссылаются на отсутствие средств в местном бюджете для решения вопроса с детсадом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Аряж Куединского округа (Пермский край) власти четыре года назад закрыли на ремонт детсад. С тех пор малышей возят в дошкольное учреждение за шесть километров в соседний населенный пункт. Взрослым и детям это доставляет неудобства. Об этом рассказали общественники из регионального «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Куединская администрация закрыла на ремонт детсад в селе Аряж, который посещало более 30 детей, и обещала его быстро отремонтировать. Жители села ждут обещанного ремонта уже четыре года», — говорится в сообщении общественников. Устав от обещаний мэрии, родители обратились на прямую линию президента РФ Владимира Путина с просьбой решить проблему с ремонтом детсада, подчеркнули фронтовики. Они добавили, что взяли ситуацию на контроль и предложили администрации округа рассмотреть все возможные варианты: ремонт старого здания, строительство нового модульного детского сада, реконструкцию малокомплектной школы в селе с созданием дошкольной группы. По данным общественников, власти пока ссылаются на отсутствие средств в местном бюджете для решения вопроса с детсадом.