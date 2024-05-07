Пермский миллиардер Репин подал документы на второе гражданство из-за политики

08 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

После выборов 2020 года у Репина возникли проблемы с девелоперским бизнесом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владелец холдинга «Сатурн-Р», миллиардер Александр Репин оформляет второе гражданство. Об этом он рассказал URA.RU. Он сделал это полтора года назад, чтобы снять с себя какие-либо подозрения в политических амбициях. По законам РФ людям со статусом граждан разрешено участвовать в выборах. «Я практически имею двойное гражданство. Подал документы через какое-то время после выборов губернатора в 2020 году. Понятно, что я всегда буду считать себя в первую очередь гражданином России. Это было нужно для того, чтобы все забывали думать, что я буду строить какие-то политические козни. Успокойте всех», — отметил Репин. Он добавил, что сегодня ему необходимо предварительное одобрение, сейчас он оформляет документы. На вопрос о том, гражданство какой именно страны его интересует, он отказался ответить. «Я не имею права быть в политике», — отметил Александр Репин. Также он отметил, что благодарен губернатору Дмитрию Махонину за то, как сильно в лучшую сторону изменилась Пермь. «Куча работ проделана, я это отмечаю. Не знаю, как ко мне относится власть, а я все вижу», — заявил Репин URA.RU. Единственное, что его расстраивает — затягивающееся строительство нового моста через Чусовую. Репин выдвинулся на выборы губернатора от «Справедливой России» в 2020 году в противовес Дмитрию Махонину. Он не прошел муниципальный фильтр. Участие в выборах Репина было связано с девелоперским бизнесом его холдинга «Сатурн-Р». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец холдинга «Сатурн-Р», миллиардер Александр Репин оформляет второе гражданство. Об этом он рассказал URA.RU. Он сделал это полтора года назад, чтобы снять с себя какие-либо подозрения в политических амбициях. По законам РФ людям со статусом граждан разрешено участвовать в выборах. «Я практически имею двойное гражданство. Подал документы через какое-то время после выборов губернатора в 2020 году. Понятно, что я всегда буду считать себя в первую очередь гражданином России. Это было нужно для того, чтобы все забывали думать, что я буду строить какие-то политические козни. Успокойте всех», — отметил Репин. Он добавил, что сегодня ему необходимо предварительное одобрение, сейчас он оформляет документы. На вопрос о том, гражданство какой именно страны его интересует, он отказался ответить. «Я не имею права быть в политике», — отметил Александр Репин. Также он отметил, что благодарен губернатору Дмитрию Махонину за то, как сильно в лучшую сторону изменилась Пермь. «Куча работ проделана, я это отмечаю. Не знаю, как ко мне относится власть, а я все вижу», — заявил Репин URA.RU. Единственное, что его расстраивает — затягивающееся строительство нового моста через Чусовую. Репин выдвинулся на выборы губернатора от «Справедливой России» в 2020 году в противовес Дмитрию Махонину. Он не прошел муниципальный фильтр. Участие в выборах Репина было связано с девелоперским бизнесом его холдинга «Сатурн-Р».