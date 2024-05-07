Прокуратура заставила мэрию вернуть жителя ХМАО в очередь на получение жилья

08 мая 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокуратуры администрация Угута вернула жителя в очередь на получение жилья Фото: Александр Елизаров © URA.RU В поселке Угут (Сургутский район, ХМАО) после вмешательства прокуратуры администрация вернула жителя в очередь на получение жилья. Об этом сообщает пресс-службе надзорного ведомства. «После вмешательства надзорного ведомства житель поселка Угут восстановлен в списках граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению местного жителя сельского поселения Угут о нарушении его жилищных прав», — сообщает прокуратура ХМАО. В 2020 году югорчанин был снят с учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору соцнайма из-за смены места жительства. Однако прокуратура района выявила, что жилищная комиссия не указала правовые основания для снятия мужчины с учета. «В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес главе сельского поселения представление, потребовав восстановить гражданина в списках очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий. После вмешательства надзорного ведомства заявитель восстановлен на учете с даты подачи заявления», — сообщает надзорное ведомство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Угут (Сургутский район, ХМАО) после вмешательства прокуратуры администрация вернула жителя в очередь на получение жилья. Об этом сообщает пресс-службе надзорного ведомства. «После вмешательства надзорного ведомства житель поселка Угут восстановлен в списках граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению местного жителя сельского поселения Угут о нарушении его жилищных прав», — сообщает прокуратура ХМАО. В 2020 году югорчанин был снят с учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору соцнайма из-за смены места жительства. Однако прокуратура района выявила, что жилищная комиссия не указала правовые основания для снятия мужчины с учета. «В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес главе сельского поселения представление, потребовав восстановить гражданина в списках очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий. После вмешательства надзорного ведомства заявитель восстановлен на учете с даты подачи заявления», — сообщает надзорное ведомство.