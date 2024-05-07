Семья погибшего на СВО челябинца судится с бросившим детей отцом из-за выплат

08 мая 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Документы уже поданы в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области братья и сестры погибшего участника спецоперации подали в суд для лишения выплат бросившего их отца. Ранее подобных судебных процессов в России не было, рассказал URA.RU брат погибшего челябинца Владислав. «Документы поданы в Центральный районный суд. Мы хотим доказать, что отец не принимал участие в воспитании четырех детей, так как он претендует на получение всех выплат из-за гибели одного из сыновей на СВО. Подобных судебных процессов в России не было», — уточнил URA.RU Владислав. Владислав пояснил, что прежде в России были похожие судебные процессы по выплатам денег за погибшего бойца спецоперации, однако в них решался спор между двумя родителями, один из которых уклонялся от воспитания. Ситуация с детьми, которые оспаривают право отца на выплаты, рассматривается впервые. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Миасское Красноармейского района семья 20-летнего участника спецоперации, награжденного орденом Мужества посмертно, считает несправедливым направление выплат отцу солдата за гибель сына. Мужчина больше 10 лет назад бросил четверых детей, которых мама поднимала и воспитывала самостоятельно. Их мама скончалась от онкологического заболевания, поэтому на все выплаты претендует отец как единственный наследник. Ситуацию поставила на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области братья и сестры погибшего участника спецоперации подали в суд для лишения выплат бросившего их отца. Ранее подобных судебных процессов в России не было, рассказал URA.RU брат погибшего челябинца Владислав. «Документы поданы в Центральный районный суд. Мы хотим доказать, что отец не принимал участие в воспитании четырех детей, так как он претендует на получение всех выплат из-за гибели одного из сыновей на СВО. Подобных судебных процессов в России не было», — уточнил URA.RU Владислав. Владислав пояснил, что прежде в России были похожие судебные процессы по выплатам денег за погибшего бойца спецоперации, однако в них решался спор между двумя родителями, один из которых уклонялся от воспитания. Ситуация с детьми, которые оспаривают право отца на выплаты, рассматривается впервые. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Миасское Красноармейского района семья 20-летнего участника спецоперации, награжденного орденом Мужества посмертно, считает несправедливым направление выплат отцу солдата за гибель сына. Мужчина больше 10 лет назад бросил четверых детей, которых мама поднимала и воспитывала самостоятельно. Их мама скончалась от онкологического заболевания, поэтому на все выплаты претендует отец как единственный наследник. Ситуацию поставила на контроль уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.