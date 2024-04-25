Челябинский омбудсмен поставила на контроль выплаты за погибшего бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , сударенко юлия
Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию по выплатам за гибель бойца СВО Фото:

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию с направлением выплат отцу погибшего бойца СВО, который бросил семью 10 лет назад. Об этом омбудсмен рассказала URA.RU.

«Мы связались с братом погибшего бойца. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам человека», — сообщила URA.RU Сударенко.

Ранее URA.RU сообщало о том, что семья погибшего бойца спецоперации считает несправедливым то, что все выплаты направят отцу солдата, который бросил их много лет назад. Мама героя умерла, а жены и детей у него не было. В региональном минсоце отметили, что областная выплата в размере одного миллиона рублей может быть отозвана, если отец будет признан недостойным наследником, но другим членам семьи она выплачена не будет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию с направлением выплат отцу погибшего бойца СВО, который бросил семью 10 лет назад. Об этом омбудсмен рассказала URA.RU. «Мы связались с братом погибшего бойца. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам человека», — сообщила URA.RU Сударенко. Ранее URA.RU сообщало о том, что семья погибшего бойца спецоперации считает несправедливым то, что все выплаты направят отцу солдата, который бросил их много лет назад. Мама героя умерла, а жены и детей у него не было. В региональном минсоце отметили, что областная выплата в размере одного миллиона рублей может быть отозвана, если отец будет признан недостойным наследником, но другим членам семьи она выплачена не будет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...