Челябинский омбудсмен поставила на контроль выплаты за погибшего бойца СВО

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко поставила на контроль ситуацию с направлением выплат отцу погибшего бойца СВО, который бросил семью 10 лет назад. Об этом омбудсмен рассказала URA.RU.
«Мы связались с братом погибшего бойца. Ситуация находится на контроле уполномоченного по правам человека», — сообщила URA.RU Сударенко.
Ранее URA.RU сообщало о том, что семья погибшего бойца спецоперации считает несправедливым то, что все выплаты направят отцу солдата, который бросил их много лет назад. Мама героя умерла, а жены и детей у него не было. В региональном минсоце отметили, что областная выплата в размере одного миллиона рублей может быть отозвана, если отец будет признан недостойным наследником, но другим членам семьи она выплачена не будет.
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