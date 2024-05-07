Челябинский хоккеист из НХЛ поучаствовал в камбэке своей команды

Воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин, ныне выступающий за команду НХЛ «Колорадо Эвеланш», принял участие в камбэке своей команды в игре плей-офф против «Даллас Старз». На счету российского форварда гол и передача.
Начало матча для «Колорадо» выдалось не совсем удачным. За первый игровой отрезок в их ворота влетело три шайбы. Но гол Ничушкина в самом начале второго периода помог команде собраться. Через несколько минут российский форвард выступил уже в качестве ассистента. По итогу «Колорадо» сравняли счет в матче. А в овертайме вырвали победу.
Текущий плей-офф Ничушкин начал сильно. На его счету уже восемь шайб. В настоящий момент он является лидером снайперской гонки.
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