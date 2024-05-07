07 мая 2024

Челябинский хоккеист из НХЛ поучаствовал в камбэке своей команды

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Валерий Ничушкин набрал за матч два результативных бала Фото:

Воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин, ныне выступающий за команду НХЛ «Колорадо Эвеланш», принял участие в камбэке своей команды в игре плей-офф против «Даллас Старз». На счету российского форварда гол и передача.

Начало матча для «Колорадо» выдалось не совсем удачным. За первый игровой отрезок в их ворота влетело три шайбы. Но гол Ничушкина в самом начале второго периода помог команде собраться. Через несколько минут российский форвард выступил уже в качестве ассистента. По итогу «Колорадо» сравняли счет в матче. А в овертайме вырвали победу.

Текущий плей-офф Ничушкин начал сильно. На его счету уже восемь шайб. В настоящий момент он является лидером снайперской гонки.

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Воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин, ныне выступающий за команду НХЛ «Колорадо Эвеланш», принял участие в камбэке своей команды в игре плей-офф против «Даллас Старз». На счету российского форварда гол и передача. Начало матча для «Колорадо» выдалось не совсем удачным. За первый игровой отрезок в их ворота влетело три шайбы. Но гол Ничушкина в самом начале второго периода помог команде собраться. Через несколько минут российский форвард выступил уже в качестве ассистента. По итогу «Колорадо» сравняли счет в матче. А в овертайме вырвали победу. Текущий плей-офф Ничушкин начал сильно. На его счету уже восемь шайб. В настоящий момент он является лидером снайперской гонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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