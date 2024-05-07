Челябинский хоккеист из НХЛ поучаствовал в камбэке своей команды

08 мая 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Валерий Ничушкин набрал за матч два результативных бала Фото: Александр Мамаев © URA.RU Воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин, ныне выступающий за команду НХЛ «Колорадо Эвеланш», принял участие в камбэке своей команды в игре плей-офф против «Даллас Старз». На счету российского форварда гол и передача. Начало матча для «Колорадо» выдалось не совсем удачным. За первый игровой отрезок в их ворота влетело три шайбы. Но гол Ничушкина в самом начале второго периода помог команде собраться. Через несколько минут российский форвард выступил уже в качестве ассистента. По итогу «Колорадо» сравняли счет в матче. А в овертайме вырвали победу. Текущий плей-офф Ничушкин начал сильно. На его счету уже восемь шайб. В настоящий момент он является лидером снайперской гонки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин, ныне выступающий за команду НХЛ «Колорадо Эвеланш», принял участие в камбэке своей команды в игре плей-офф против «Даллас Старз». На счету российского форварда гол и передача. Начало матча для «Колорадо» выдалось не совсем удачным. За первый игровой отрезок в их ворота влетело три шайбы. Но гол Ничушкина в самом начале второго периода помог команде собраться. Через несколько минут российский форвард выступил уже в качестве ассистента. По итогу «Колорадо» сравняли счет в матче. А в овертайме вырвали победу. Текущий плей-офф Ничушкин начал сильно. На его счету уже восемь шайб. В настоящий момент он является лидером снайперской гонки.