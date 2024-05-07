Пермский театр «У Моста» рискует остаться без новой сцены

08 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Открытие новой сцены театра в здании ВКИУ было запланировано на 1 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми приостановили переговоры об аренде театром «У Моста» помещения в бывшем здании ВКИУ. Причиной послужило недостаточное количество эвакуационных выходов для зала, рассчитанного на 500 человек. «Переговоры поставлены властями на паузу из-за театра. Его руководство склоняется к тому, что зал на 500 мест будет сложно запустить в эксплуатацию. Причина — всего один выход. Из-за этого в помещении по требованиям Госпожнадзора можно будет рассадить максимум 300 зрителей. Столько же человек помещается в действующем зале на улице Куйбышева. В такой ситуации арендовать зал не имеет смысла», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе театра изданию пояснили, что официальная информация должна появиться только к середине мая. В мэрии ситуацию пока не прокомментировали. Открытие новой сцены театра «У Моста» в здании ВКИУ было запланировано на 1 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми приостановили переговоры об аренде театром «У Моста» помещения в бывшем здании ВКИУ. Причиной послужило недостаточное количество эвакуационных выходов для зала, рассчитанного на 500 человек. «Переговоры поставлены властями на паузу из-за театра. Его руководство склоняется к тому, что зал на 500 мест будет сложно запустить в эксплуатацию. Причина — всего один выход. Из-за этого в помещении по требованиям Госпожнадзора можно будет рассадить максимум 300 зрителей. Столько же человек помещается в действующем зале на улице Куйбышева. В такой ситуации арендовать зал не имеет смысла», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе театра изданию пояснили, что официальная информация должна появиться только к середине мая. В мэрии ситуацию пока не прокомментировали. Открытие новой сцены театра «У Моста» в здании ВКИУ было запланировано на 1 июня.