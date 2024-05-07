Власти ЯНАО усилили соцподдержку для детей-инвалидов

Получить реабилитационный сертификат для детей-инвалидов смогут ямальцы, проживающие в регионе в течение года до дня рождения ребенка. Прежде этот срок составлял пять лет, сообщила пресс-служба окружного правительства.
«В перечень услуг сертификата добавлены консультации более чем 100 профилей врачей и двух специалистов по социальной реабилитации. Кроме того, спектр терапий и занятий со специалистами расширен на 21 вид», — говорится в сообщении.
Реабилитационный сертификат для детей-инвалидов на Ямале начали выдавать с 2014 года. По нему жители ЯНАО могут получить 500 тысяч рублей на оплату медицинских и социальных услуг в учреждениях по всей России. Расширить возможности сертификата было предложено после обращения ямальцев к главе региона Дмитрию Артюхову.
Ранее URA.RU сообщало об усилении поддержки многодетных семей Ямала. С 1 мая в округе начали действовать новые льготы на оплату жилья и подготовку детей к школе.
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Получить реабилитационный сертификат для детей-инвалидов смогут ямальцы, проживающие в регионе в течение года до дня рождения ребенка. Прежде этот срок составлял пять лет, сообщила пресс-служба окружного правительства. «В перечень услуг сертификата добавлены консультации более чем 100 профилей врачей и двух специалистов по социальной реабилитации. Кроме того, спектр терапий и занятий со специалистами расширен на 21 вид», — говорится в сообщении. Реабилитационный сертификат для детей-инвалидов на Ямале начали выдавать с 2014 года. По нему жители ЯНАО могут получить 500 тысяч рублей на оплату медицинских и социальных услуг в учреждениях по всей России. Расширить возможности сертификата было предложено после обращения ямальцев к главе региона Дмитрию Артюхову. Ранее URA.RU сообщало об усилении поддержки многодетных семей Ямала. С 1 мая в округе начали действовать новые льготы на оплату жилья и подготовку детей к школе.