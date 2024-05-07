07 мая 2024

В праздничные выходные в Екатеринбурге будут дождь и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , непогода, девушки, дождь, девушки в пальто
Праздничные дни не порадуют уральцев теплом и солнцем Фото:
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Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024

В Екатеринбурге в праздничные выходные будет прохладно, пасмурно, а также ожидается дождь со снегом. Прогнозом на 9—12 мая с URA.RU поделились представители сервиса «Яндекс. Погода».

«В праздник, 9 мая, утром в Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, а днем облачно с прояснениями. Температура составит +5°…+7°. Скорость ветра утром будет 5,8 м/с, днем достигнет 6,3 м/с, а вечером вернется к 5,8 м/с», — сказано в сообщении.

В пятницу, 10 мая, утром ожидается дождь со снегом, а в оставшуюся часть дня будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит 0°…+4°. Днем столбик термометра поднимется до +5°…+6° и вечером остановится на +4°…+6°. Скорость ветра днем достигнет 7,9 м/с, и только к ночи ветер стихнет до 4,6 м/с.

В субботу, 11 мая, в Екатеринбурге будет пасмурно, вечером возможен небольшой дождь. Утром температура составит +3°…+8°, днем — +9°, а вечером остановится на +8°. Скорость ветра днем достигнет 6,5 м/с.

В воскресенье, 12 мая, также будет пасмурно, к вечеру возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +13°…+14°. Скорость ветра достигнет 6,4 м/с.

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В Екатеринбурге в праздничные выходные будет прохладно, пасмурно, а также ожидается дождь со снегом. Прогнозом на 9—12 мая с URA.RU поделились представители сервиса «Яндекс. Погода». «В праздник, 9 мая, утром в Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, а днем облачно с прояснениями. Температура составит +5°…+7°. Скорость ветра утром будет 5,8 м/с, днем достигнет 6,3 м/с, а вечером вернется к 5,8 м/с», — сказано в сообщении. В пятницу, 10 мая, утром ожидается дождь со снегом, а в оставшуюся часть дня будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит 0°…+4°. Днем столбик термометра поднимется до +5°…+6° и вечером остановится на +4°…+6°. Скорость ветра днем достигнет 7,9 м/с, и только к ночи ветер стихнет до 4,6 м/с. В субботу, 11 мая, в Екатеринбурге будет пасмурно, вечером возможен небольшой дождь. Утром температура составит +3°…+8°, днем — +9°, а вечером остановится на +8°. Скорость ветра днем достигнет 6,5 м/с. В воскресенье, 12 мая, также будет пасмурно, к вечеру возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +13°…+14°. Скорость ветра достигнет 6,4 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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