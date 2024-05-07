В праздничные выходные в Екатеринбурге будут дождь и снег

В Екатеринбурге в праздничные выходные будет прохладно, пасмурно, а также ожидается дождь со снегом. Прогнозом на 9—12 мая с URA.RU поделились представители сервиса «Яндекс. Погода».
«В праздник, 9 мая, утром в Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, а днем облачно с прояснениями. Температура составит +5°…+7°. Скорость ветра утром будет 5,8 м/с, днем достигнет 6,3 м/с, а вечером вернется к 5,8 м/с», — сказано в сообщении.
В пятницу, 10 мая, утром ожидается дождь со снегом, а в оставшуюся часть дня будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит 0°…+4°. Днем столбик термометра поднимется до +5°…+6° и вечером остановится на +4°…+6°. Скорость ветра днем достигнет 7,9 м/с, и только к ночи ветер стихнет до 4,6 м/с.
В субботу, 11 мая, в Екатеринбурге будет пасмурно, вечером возможен небольшой дождь. Утром температура составит +3°…+8°, днем — +9°, а вечером остановится на +8°. Скорость ветра днем достигнет 6,5 м/с.
В воскресенье, 12 мая, также будет пасмурно, к вечеру возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +13°…+14°. Скорость ветра достигнет 6,4 м/с.
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