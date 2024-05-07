В Екатеринбурге резко выросло количество свободных квартир в новостройках

Свободных квартир в новостройках Екатеринбурга стало больше на 67%

08 мая 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Прямо сейчас на рынке 38 тыс. лотов Фото: Илья Московец © URA.RU Количество свободных квартир в новостройках Екатеринбурга за год увеличилось на 67%. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге в новостройках на данный момент насчитывается больше 38 тысяч лотов. Средняя стоимость квартир составляет 7,2 млн рублей, цена квадратного метра — 147 тысяч рублей», — говорится в релизе. «Спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. И хотя количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков», — рассказал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости». В целом по России в сравнении с апрелем 2023 года сильнее всего выбор увеличился в сегментах двухкомнатных квартир и объектов с четырьмя комнатами и более (+36% в обоих), предложение «трешек» выросло на 35%, «однушек» — на 32%, студий — на 25%. Опросы «Авито» показали, что люди активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой, специальной программой для IT-специалистов, а также другими льготными кредитами на покупку квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество свободных квартир в новостройках Екатеринбурга за год увеличилось на 67%. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса «Авито Недвижимость». «В Екатеринбурге в новостройках на данный момент насчитывается больше 38 тысяч лотов. Средняя стоимость квартир составляет 7,2 млн рублей, цена квадратного метра — 147 тысяч рублей», — говорится в релизе. «Спрос на новостройки во многом поддерживается низкими ставками по ипотеке, которые частично субсидирует государство. И хотя количество доступных объектов постоянно увеличивается, пока льготные ипотечные программы продолжают формировать спрос, рынок будет стабилен. Более того, даже в случае окончания действия таких инициатив, на смену им, скорее всего, придут специальные программы от застройщиков», — рассказал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости». В целом по России в сравнении с апрелем 2023 года сильнее всего выбор увеличился в сегментах двухкомнатных квартир и объектов с четырьмя комнатами и более (+36% в обоих), предложение «трешек» выросло на 35%, «однушек» — на 32%, студий — на 25%. Опросы «Авито» показали, что люди активно интересуются не только семейной ипотекой, но и ипотекой с господдержкой, специальной программой для IT-специалистов, а также другими льготными кредитами на покупку квартир.