Политика МИД РФ: французские военные станут целями ВС РФ из-за решения Макрона 08 мая 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Мария Захарова заявила, что для РФ ситуация в зоне СВО выглядит определенной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французские военные, в случае их появления в зоне конфликта, станут целями для российских вооруженных сил. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Это заявление прозвучало на фоне риторики президента Франции Эмманюэля Макрона о создании «стратегической неопределенности» для РФ. Новость по теме Чего боится президент Франции Макрон «Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил.», — заявила Захарова на своем брифинге. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». По словам Захаровой, у Парижа уже имеются доказательства возможных последствий участия в конфликте. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. Французский полковник Александр Вотравер заявил, что Франция может выделить лишь две бригады для помощи ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Французские военные, в случае их появления в зоне конфликта, станут целями для российских вооруженных сил. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Это заявление прозвучало на фоне риторики президента Франции Эмманюэля Макрона о создании «стратегической неопределенности» для РФ. «Мы уже тоже давно определились. Если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил.», — заявила Захарова на своем брифинге. Трансляция идет на телеканале «Россия-24». По словам Захаровой, у Парижа уже имеются доказательства возможных последствий участия в конфликте. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. Французский полковник Александр Вотравер заявил, что Франция может выделить лишь две бригады для помощи ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям