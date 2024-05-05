Французский военный высказался об отправке войск на Украину

Полковник ВС Франции Вотравер: наемников недостаточно для противостояния с ВС РФ

05 мая 2024 в 22:07 Размер текста - 17 +

Александр Вотравер сообщил, что около шести тысяч военных из Франции отправятся на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция может выделить лишь две бригады для помощи ВСУ. Об этом заявил французский полковник Александр Вотравер. По его словам, это количество является незначительным по сравнению с размерами и мощью российской армии. «Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии», — заявил Вотравер в эфире телеканала LCI. По его словам, Париж может направить на Украину около пяти или шести тысяч военнослужащих в ближайшее время. Полковник отметил, что у двух боеготовых французских бригад нет независимости. Так как в настоящее время они подчинены командованию НАТО. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. В начале апреля в МИД РФ сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссию об отправке войск на Украину, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция может выделить лишь две бригады для помощи ВСУ. Об этом заявил французский полковник Александр Вотравер. По его словам, это количество является незначительным по сравнению с размерами и мощью российской армии. «Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии», — заявил Вотравер в эфире телеканала LCI. По его словам, Париж может направить на Украину около пяти или шести тысяч военнослужащих в ближайшее время. Полковник отметил, что у двух боеготовых французских бригад нет независимости. Так как в настоящее время они подчинены командованию НАТО. Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. В начале апреля в МИД РФ сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон играет с огнем, затевая дискуссию об отправке войск на Украину, передает RT.