Чего боится президент Франции Макрон

Политолог Газарян заявил о низких способностях французской армии

08 мая 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон боится остаться неудачником, сказал Мовсес Газарян Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Франции нет возможности повлиять на ход конфликта на Украине. Президент Эмманюэль Макрон пытается с помощью своих громких заявлений об отправке войск соответствовать линии поведения, которую задали США. Однако он быстро меняет свою риторику, поскольку его избиратели не поддерживают таких решений. Об этом в беседе с URA.RU заявили российские политологи и политики. Ранее Макрон заявил, что отправит военных на Украину и продолжит оказывать Киеву помощь. После этого Россия начала учения, включающие отработку применения ядерного оружия. Затем Макрон заверил, что Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве. Может ли Франция спасти Украину «Из общения с коллегами, которые работают во Франции, я знаю, что у этой страны нет потенциала не то, чтобы заниматься, допустим, украинской ситуацией, посылая свои войска, но и возможности даже удерживать некоторые бывшие колонии. Несмотря на разные громкие заявления, на амбиции Макрона, все прекрасно понимают, что из себя представляет современная Франция и ее Вооруженные силы. Наиболее боеспособная часть, она же и самая малочисленная, — это французский иностранный легион. Все остальное — не самая сильная армия, не то что в мире, но даже в Европе. Все у них производится, но мы видели эффективность французского, европейского ВПК на недавней экспозиции, на Поклонной горе (выставка трофейной техники)», — сказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. Новость по теме Французский военный высказался об отправке войск на Украину Президент Франции пытается балансировать между желанием угодить США и спасением своего политического рейтинга, продолжила член комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис. « В последнее время Эммануэль Макрон, мягко говоря, удивляет своей противоречивостью как действий, так и заявлений. Никогда еще за всю новейшую историю президент Франции не выглядел столь комично и сомнительно. Скорее всего, причина проста. Желая угодить общеевропейскому тренду, заданному США, субтильный Макрон пытается играть политическими мускулами, но потом, оглядываясь на реакцию соотечественников, читая французскую прессу и медиа, вдруг пугается своей стремительно рушащейся репутации и рейтингу», — подчеркнула депутат. Макрон хочет снять с себя клеймо неудачника Новость по теме Макрон пытался подкупить Си Цзиньпина дорогим коньяком, чтобы тот повлиял на Путина У Макрона сейчас довольно шаткое положение, отметил Газарян. «В течение всего его президентства имели место экономические и социальные конфликты. Он не мог никак найти никакой компромисс между интересами крупного капитала и французского среднего класса. Это все выливалось в движение „желтых жилетов“, различные протесты. То есть он во внутриполитическом поле фактически два своих президентских срока является абсолютным неудачником», — сказал политолог. Заявления Макрона о помощи Украине лишь попытка показать свою значимость, уверен Газарян. «По большому счету это игра, чтобы как-то активизировать свою деятельность как международного лидера. То есть как-то актуализировать свой статус, что он не совсем пустое место и не совсем президент-неудачник. Макрон пример того, что современная Европа в целом находится в очень серьезном кризисе, потому что нет адекватных лидеров, отвечающих запросом общества», — добавил эксперт. Франция мстит России за бывшие колонии Член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини считает, что действия Макрона являются попыткой отомстить России за то, что Франции пришлось покинуть бывшие колонии в Африке. «Он пытается заявить о себе, как о новом правителе западной Европы, после того как ФРГ выглядит ослабленной ввиду внутренних политических противоречий и экономического кризиса. Есть еще одна более тривиальная причина: своеобразная месть России за изгнание французов из их бывших колоний в Африке (французские военные покидают африканской страны, выбравшие Россию в новые союзники в войне с исламскими джихадистами) и пророссийских позиций этих последних. Однако, чтобы говорить от имени всего Евросоюза и принимать такие значимые решения, необходимо заблаговременно обсудить вопросы с остальными партнерами», — объяснил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Франции нет возможности повлиять на ход конфликта на Украине. Президент Эмманюэль Макрон пытается с помощью своих громких заявлений об отправке войск соответствовать линии поведения, которую задали США. Однако он быстро меняет свою риторику, поскольку его избиратели не поддерживают таких решений. Об этом в беседе с URA.RU заявили российские политологи и политики. Ранее Макрон заявил, что отправит военных на Украину и продолжит оказывать Киеву помощь. После этого Россия начала учения, включающие отработку применения ядерного оружия. Затем Макрон заверил, что Франция не ведет войну против России и не стремится к смене режима в Москве. «Из общения с коллегами, которые работают во Франции, я знаю, что у этой страны нет потенциала не то, чтобы заниматься, допустим, украинской ситуацией, посылая свои войска, но и возможности даже удерживать некоторые бывшие колонии. Несмотря на разные громкие заявления, на амбиции Макрона, все прекрасно понимают, что из себя представляет современная Франция и ее Вооруженные силы. Наиболее боеспособная часть, она же и самая малочисленная, — это французский иностранный легион. Все остальное — не самая сильная армия, не то что в мире, но даже в Европе. Все у них производится, но мы видели эффективность французского, европейского ВПК на недавней экспозиции, на Поклонной горе (выставка трофейной техники)», — сказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян. Президент Франции пытается балансировать между желанием угодить США и спасением своего политического рейтинга, продолжила член комитета Госдумы по международным делам, депутат от партии «Новые люди» Роза Чемерис. « В последнее время Эммануэль Макрон, мягко говоря, удивляет своей противоречивостью как действий, так и заявлений. Никогда еще за всю новейшую историю президент Франции не выглядел столь комично и сомнительно. Скорее всего, причина проста. Желая угодить общеевропейскому тренду, заданному США, субтильный Макрон пытается играть политическими мускулами, но потом, оглядываясь на реакцию соотечественников, читая французскую прессу и медиа, вдруг пугается своей стремительно рушащейся репутации и рейтингу», — подчеркнула депутат. У Макрона сейчас довольно шаткое положение, отметил Газарян. «В течение всего его президентства имели место экономические и социальные конфликты. Он не мог никак найти никакой компромисс между интересами крупного капитала и французского среднего класса. Это все выливалось в движение „желтых жилетов“, различные протесты. То есть он во внутриполитическом поле фактически два своих президентских срока является абсолютным неудачником», — сказал политолог. Заявления Макрона о помощи Украине лишь попытка показать свою значимость, уверен Газарян. «По большому счету это игра, чтобы как-то активизировать свою деятельность как международного лидера. То есть как-то актуализировать свой статус, что он не совсем пустое место и не совсем президент-неудачник. Макрон пример того, что современная Европа в целом находится в очень серьезном кризисе, потому что нет адекватных лидеров, отвечающих запросом общества», — добавил эксперт. Член Экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия», политолог Марк Бернардини считает, что действия Макрона являются попыткой отомстить России за то, что Франции пришлось покинуть бывшие колонии в Африке. «Он пытается заявить о себе, как о новом правителе западной Европы, после того как ФРГ выглядит ослабленной ввиду внутренних политических противоречий и экономического кризиса. Есть еще одна более тривиальная причина: своеобразная месть России за изгнание французов из их бывших колоний в Африке (французские военные покидают африканской страны, выбравшие Россию в новые союзники в войне с исламскими джихадистами) и пророссийских позиций этих последних. Однако, чтобы говорить от имени всего Евросоюза и принимать такие значимые решения, необходимо заблаговременно обсудить вопросы с остальными партнерами», — объяснил собеседник агентства.