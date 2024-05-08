Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина

Депутата-иноагента Евгения Ступина отстранили за прогулы
Депутат-иноагент Евгений Ступин уволен за прогулы. Такое решение приняли в московской городской думе.
«Депутат Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года», — сообщили на
За отстранения Ступина проголосовало 28 депутатов, против — пять.
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