Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина

08 мая 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Депутата-иноагента Евгения Ступина отстранили за прогулы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутат-иноагент Евгений Ступин уволен за прогулы. Такое решение приняли в московской городской думе. «Депутат Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года», — сообщили на сайте законодательного органа. Там же велась трансляция голосования за отстранение Ступина. За отстранения Ступина проголосовало 28 депутатов, против — пять. Скрин: сайт Московской Госдумы. duma.mos.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат-иноагент Евгений Ступин уволен за прогулы. Такое решение приняли в московской городской думе. «Депутат Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года», — сообщили на сайте законодательного органа. Там же велась трансляция голосования за отстранение Ступина.