Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина

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Депутата-иноагента Евгения Ступина отстранили за прогулы Фото:

Депутат-иноагент Евгений Ступин уволен за прогулы. Такое решение приняли в московской городской думе.

«Депутат Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года», — сообщили на сайте законодательного органа. Там же велась трансляция голосования за отстранение Ступина.

За отстранения Ступина проголосовало 28 депутатов, против — пять.
За отстранения Ступина проголосовало 28 депутатов, против — пять.

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Депутат-иноагент Евгений Ступин уволен за прогулы. Такое решение приняли в московской городской думе. «Депутат Ступин без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях столичного парламента более шести месяцев подряд, с 27 сентября 2023 года по 18 апреля 2024 года», — сообщили на сайте законодательного органа. Там же велась трансляция голосования за отстранение Ступина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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