В МЧС выступили с экстренным обращением к свердловчанам на 9 Мая

08 мая 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале пройдет сильный дождь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области в День Победы ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 22 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в региональном ГУ МЧС. «Внимание! 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду», — следует из сообщения. По прогнозу синоптиков Уралгидрометцентра, в регионе дневная температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов, а в Екатеринбурге от 8 до 10. В следующие два дня (10 и 11 мая) на Среднем Урале сохранится облачность с прояснениями, а также возможен небольшой дождь. Температура по региону 10 мая сохранится между 3-8 градусами, а 11 числа от 7 до 12. В уральской столице два дня температура продержится на уровне от 6 до 12 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в День Победы ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 22 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в региональном ГУ МЧС. «Внимание! 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду», — следует из сообщения. По прогнозу синоптиков Уралгидрометцентра, в регионе дневная температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов, а в Екатеринбурге от 8 до 10. В следующие два дня (10 и 11 мая) на Среднем Урале сохранится облачность с прояснениями, а также возможен небольшой дождь. Температура по региону 10 мая сохранится между 3-8 градусами, а 11 числа от 7 до 12. В уральской столице два дня температура продержится на уровне от 6 до 12 градусов.