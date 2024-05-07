07 мая 2024

В МЧС выступили с экстренным обращением к свердловчанам на 9 Мая

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На Среднем Урале пройдет сильный дождь Фото:

В Свердловской области в День Победы ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 22 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в региональном ГУ МЧС.

«Внимание! 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду», — следует из сообщения. По прогнозу синоптиков Уралгидрометцентра, в регионе дневная температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов, а в Екатеринбурге от 8 до 10.

В следующие два дня (10 и 11 мая) на Среднем Урале сохранится облачность с прояснениями, а также возможен небольшой дождь. Температура по региону 10 мая сохранится между 3-8 градусами, а 11 числа от 7 до 12. В уральской столице два дня температура продержится на уровне от 6 до 12 градусов.

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В Свердловской области в День Победы ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 22 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в региональном ГУ МЧС. «Внимание! 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду», — следует из сообщения. По прогнозу синоптиков Уралгидрометцентра, в регионе дневная температура воздуха будет варьироваться от 6 до 11 градусов, а в Екатеринбурге от 8 до 10. В следующие два дня (10 и 11 мая) на Среднем Урале сохранится облачность с прояснениями, а также возможен небольшой дождь. Температура по региону 10 мая сохранится между 3-8 градусами, а 11 числа от 7 до 12. В уральской столице два дня температура продержится на уровне от 6 до 12 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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