В Челябинской области с начала года трудоустроены 400 подростков

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Клипарт. Курган, рюкзаки, подростки
Подросткам предлагают работу в свободное от учебы время Фото:

В Челябинской области за первые четыре месяца 2024 года трудоустроены почти 400 подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости населания.

«По Челябинской области за январь—апрель 2024 года обратилось в службу занятости 527 несовершеннолетних. Из них трудоустроено службой занятости 396 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщила замдиректора Челябинского центра занятости Елена Чибук, в 2023 году зарплата подростков варьировалась от трех до 23 тысяч рублей в зависимости от фактически отработанного времени. В текущем 2024 году планируется трудоустроить 2690 челябинских ребят, всего предусмотрено временное трудоустройство 11300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

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В Челябинской области за первые четыре месяца 2024 года трудоустроены почти 400 подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости населания. «По Челябинской области за январь—апрель 2024 года обратилось в службу занятости 527 несовершеннолетних. Из них трудоустроено службой занятости 396 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщила замдиректора Челябинского центра занятости Елена Чибук, в 2023 году зарплата подростков варьировалась от трех до 23 тысяч рублей в зависимости от фактически отработанного времени. В текущем 2024 году планируется трудоустроить 2690 челябинских ребят, всего предусмотрено временное трудоустройство 11300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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