В Челябинской области с начала года трудоустроены 400 подростков

08 мая 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Подросткам предлагают работу в свободное от учебы время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области за первые четыре месяца 2024 года трудоустроены почти 400 подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости населания. «По Челябинской области за январь—апрель 2024 года обратилось в службу занятости 527 несовершеннолетних. Из них трудоустроено службой занятости 396 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщила замдиректора Челябинского центра занятости Елена Чибук, в 2023 году зарплата подростков варьировалась от трех до 23 тысяч рублей в зависимости от фактически отработанного времени. В текущем 2024 году планируется трудоустроить 2690 челябинских ребят, всего предусмотрено временное трудоустройство 11300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за первые четыре месяца 2024 года трудоустроены почти 400 подростков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Центра занятости населания. «По Челябинской области за январь—апрель 2024 года обратилось в службу занятости 527 несовершеннолетних. Из них трудоустроено службой занятости 396 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как сообщила замдиректора Челябинского центра занятости Елена Чибук, в 2023 году зарплата подростков варьировалась от трех до 23 тысяч рублей в зависимости от фактически отработанного времени. В текущем 2024 году планируется трудоустроить 2690 челябинских ребят, всего предусмотрено временное трудоустройство 11300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.