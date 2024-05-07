VIP открыли в центре Екатеринбурга памятник командиру легендарной 9-й роты. Фото

08 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Памятник генерал-полковнику Валерию Востротину появился на Луначарского Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге рядом с мемориалом «Черный тюльпан» на Луначарского открыли новый памятник — генерал-полковнику Валерию Востротину, легенде десантных войск СССР и России. На церемонии собрался весь свердловский истеблишмент — от губернатора Евгения Куйвашева (хотя изначально открывать памятник должен был его зам Алексей Шмыков), бизнесмена Андрея Симановского («Сима-ленд») и представителей полпредства президента, до министров и депутатов, передает корреспондент URA.RU. «Радостно, что этот памятник мы открываем в преддверии такого великого праздника — Дня Победы. Валерий Александрович часто бывал у нас, много сделал для поддержки нашей молодежи, афганцев, для формирования ветеранского движения. Мы все это помним, и доказательство того — множество людей, которые здесь присутствуют. Добрая и вечная память ему», — отметил губернатор в выступлении. С речью также выступили заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов, напомнив, что Востротина в последние годы жизни внесли в санкционный список. «Это еще раз доказывает его вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — заявил он. Врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков заявил, что и он, и многие его коллеги равнялись и равняются на Валерия Востротина. «Такие люди как он были для нас путеводной звездой, примером мужества, человечности для своих подчиненных. Настоящий гусар, Человек с большой буквы», — отметил он. Вспомнил Востротина и прослезился его непосредственный солдат — лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. «Мне сложно говорить, потому что я представить себе не мог, что когда-либо мне придется быть на открытии памятника своему командиру. Человек, который вошел в Афганистан старшим лейтенантом — командиром девятой роты — вышел с Афганистана полковником, героем Советского Союза, командиром отдельного парашютно-десантного полка №345. Я не видел ни одного командира, имеющего такой авторитет как Востротин», — начал он. И поделился воспоминанием, которое подчеркивает командирские качества героя. «Когда завязался бой 9-й роты, половина из которой отражала атаку полка пакистанского спецназа, а солдаты — они отслужили только два месяца, входили в положение, командир принял решение: он снял меня с первого батальона, сказал: „Ложись на мою кровать, в пять утра поведешь к девятой роте все резервы, надо эту ситуацию спасать“. И остался один с офицерами управления на командном пункте. У них не было ни одного солдата… Майоры, капитаны, подполковники сами несли караульную службу, выполняли другие задачи. Валерий Александрович всегда вытягивал бойцов 9-й роты, которая у него была на особом счету», — вспомнил Клинцевич. Валерий Востротин родился в городе Касли Челябинской области, закончил Екатеринбургское военное суворовское училище. В 1980-х годах в Афганистане командовал 345-м парашютно-десантным полком ВДВ, в состав которого входила знаменитая 9-я рота. Также участвовал в миротворческих операциях в Азербайджане, Армении, Таджикистане. Награжден многочисленными наградами, среди которых орден Ленина и медаль Золотая звезда, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Мужества и другие. Также Востротин был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Умер герой 13 февраля 2024 — на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге рядом с мемориалом «Черный тюльпан» на Луначарского открыли новый памятник — генерал-полковнику Валерию Востротину, легенде десантных войск СССР и России. На церемонии собрался весь свердловский истеблишмент — от губернатора Евгения Куйвашева (хотя изначально открывать памятник должен был его зам Алексей Шмыков), бизнесмена Андрея Симановского («Сима-ленд») и представителей полпредства президента, до министров и депутатов, передает корреспондент URA.RU. «Радостно, что этот памятник мы открываем в преддверии такого великого праздника — Дня Победы. Валерий Александрович часто бывал у нас, много сделал для поддержки нашей молодежи, афганцев, для формирования ветеранского движения. Мы все это помним, и доказательство того — множество людей, которые здесь присутствуют. Добрая и вечная память ему», — отметил губернатор в выступлении. С речью также выступили заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов, напомнив, что Востротина в последние годы жизни внесли в санкционный список. «Это еще раз доказывает его вклад в укрепление обороноспособности нашей страны», — заявил он. Врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков заявил, что и он, и многие его коллеги равнялись и равняются на Валерия Востротина. «Такие люди как он были для нас путеводной звездой, примером мужества, человечности для своих подчиненных. Настоящий гусар, Человек с большой буквы», — отметил он. Вспомнил Востротина и прослезился его непосредственный солдат — лидер общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. «Мне сложно говорить, потому что я представить себе не мог, что когда-либо мне придется быть на открытии памятника своему командиру. Человек, который вошел в Афганистан старшим лейтенантом — командиром девятой роты — вышел с Афганистана полковником, героем Советского Союза, командиром отдельного парашютно-десантного полка №345. Я не видел ни одного командира, имеющего такой авторитет как Востротин», — начал он. И поделился воспоминанием, которое подчеркивает командирские качества героя. «Когда завязался бой 9-й роты, половина из которой отражала атаку полка пакистанского спецназа, а солдаты — они отслужили только два месяца, входили в положение, командир принял решение: он снял меня с первого батальона, сказал: „Ложись на мою кровать, в пять утра поведешь к девятой роте все резервы, надо эту ситуацию спасать“. И остался один с офицерами управления на командном пункте. У них не было ни одного солдата… Майоры, капитаны, подполковники сами несли караульную службу, выполняли другие задачи. Валерий Александрович всегда вытягивал бойцов 9-й роты, которая у него была на особом счету», — вспомнил Клинцевич. Валерий Востротин родился в городе Касли Челябинской области, закончил Екатеринбургское военное суворовское училище. В 1980-х годах в Афганистане командовал 345-м парашютно-десантным полком ВДВ, в состав которого входила знаменитая 9-я рота. Также участвовал в миротворческих операциях в Азербайджане, Армении, Таджикистане. Награжден многочисленными наградами, среди которых орден Ленина и медаль Золотая звезда, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Мужества и другие. Также Востротин был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Умер герой 13 февраля 2024 — на 72-м году жизни после продолжительной болезни.