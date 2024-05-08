Судить замминистра обороны Иванова будут в закрытом режиме

Суд по жалобе Тимура Иванова пройдет в закрытом режиме
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Судебное заседание по жалобе на арест замминистра обороны Тимура Иванова проведут в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Мосгорсуд проведет заседание по жалобе на арест замглавы Минобороны Иванова в закрытом режиме», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.
Ранее Иванова задержали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам замглавы Минобороны вину не признал. В связи с этим Мосгорсуд проверит законность ареста Иванова.
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