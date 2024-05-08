Общество Судить замминистра обороны Иванова будут в закрытом режиме Заседание по жалобе на арест замглавы МО РФ Иванова пройдет в закрытом режиме 08 мая 2024 в 15:06 Размер текста - 17 + Суд по жалобе Тимура Иванова пройдет в закрытом режиме Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Судебное заседание по жалобе на арест замминистра обороны Тимура Иванова проведут в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Мосгорсуд проведет заседание по жалобе на арест замглавы Минобороны Иванова в закрытом режиме», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Ранее Иванова задержали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам замглавы Минобороны вину не признал. В связи с этим Мосгорсуд проверит законность ареста Иванова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Судебное заседание по жалобе на арест замминистра обороны Тимура Иванова проведут в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Мосгорсуд проведет заседание по жалобе на арест замглавы Минобороны Иванова в закрытом режиме», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Ранее Иванова задержали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам замглавы Минобороны вину не признал. В связи с этим Мосгорсуд проверит законность ареста Иванова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям