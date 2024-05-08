Судить замминистра обороны Иванова будут в закрытом режиме

Заседание по жалобе на арест замглавы МО РФ Иванова пройдет в закрытом режиме
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Суд по жалобе Тимура Иванова пройдет в закрытом режиме Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Судебное заседание по жалобе на арест замминистра обороны Тимура Иванова проведут в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Мосгорсуд проведет заседание по жалобе на арест замглавы Минобороны Иванова в закрытом режиме», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Ранее Иванова задержали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам замглавы Минобороны вину не признал. В связи с этим Мосгорсуд проверит законность ареста Иванова.

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Судебное заседание по жалобе на арест замминистра обороны Тимура Иванова проведут в закрытом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. «Мосгорсуд проведет заседание по жалобе на арест замглавы Минобороны Иванова в закрытом режиме», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Ранее Иванова задержали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам замглавы Минобороны вину не признал. В связи с этим Мосгорсуд проверит законность ареста Иванова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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