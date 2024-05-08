Защита экс-замглавы МО РФ Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
В суд над Тимуром Ивановым принесли четыре пакета с наградами замминистра, сообщает РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, задержанного по подозрения во взятке, принесла в суд четыре пакета с наградами замминистра. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова», — передает журналист. Уточняется, что пакеты с надписью «Армия России» на слушание несли два человека.

Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

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Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, задержанного по подозрения во взятке, принесла в суд четыре пакета с наградами замминистра. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова», — передает журналист. Уточняется, что пакеты с надписью «Армия России» на слушание несли два человека. Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест. Заседание будет проходить в закрытом режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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