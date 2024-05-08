Защита экс-замглавы МО РФ Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, задержанного по подозрения во взятке, принесла в суд четыре пакета с наградами замминистра. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова», — передает журналист. Уточняется, что пакеты с надписью «Армия России» на слушание несли два человека.
Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест. Заседание будет проходить в закрытом режиме.
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