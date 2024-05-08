Защита экс-замглавы МО РФ Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

08 мая 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

В суд над Тимуром Ивановым принесли четыре пакета с наградами замминистра, сообщает РИА Новости Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, задержанного по подозрения во взятке, принесла в суд четыре пакета с наградами замминистра. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова», — передает журналист. Уточняется, что пакеты с надписью «Армия России» на слушание несли два человека. Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест. Заседание будет проходить в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Защита замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, задержанного по подозрения во взятке, принесла в суд четыре пакета с наградами замминистра. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова», — передает журналист. Уточняется, что пакеты с надписью «Армия России» на слушание несли два человека. Иванов был задержан по подозрению во взятке в размере 1,185 миллиарда рублей. Однако замминистра не признал свою вину. Недавно стало известно, что пройдет слушание по жалобе Иванова на свой арест. Заседание будет проходить в закрытом режиме.